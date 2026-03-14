Іранський режим назвав Україну “законною ціллю” для атак

Таку заяву в Ірані зробили через допомогу України збивати “шахеди” на Близькому Сході.

Голова комітету з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що Україна стала “законною ціллю” для атак.

«Надаючи підтримку дронами ізраїльському режиму, Україна, яка зазнала краху, фактично стала учасником війни і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану», – написав Азізі у соцмережі Х.

Зазначимо, що стаття 51 Статуту ООН дозволяє державі застосувати силу для самооборони, якщо проти неї здійснено збройний напад.

На цю заяву відреагував керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

“Я просто нагадаю, що Іран в 2022 році надав росії «шахеди» і навчив росіян вбивати українців”, – написав Коваленко у Telegram.