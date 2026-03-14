Іранський режим назвав Україну “законною ціллю” для атак

Голова комітету з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що Україна стала “законною ціллю” для атак.
«Надаючи підтримку дронами ізраїльському режиму, Україна, яка зазнала краху, фактично стала учасником війни і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану», – написав Азізі у соцмережі Х.
Зазначимо, що стаття 51 Статуту ООН дозволяє державі застосувати силу для самооборони, якщо проти неї здійснено збройний напад.
На цю заяву відреагував керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.
“Я просто нагадаю, що Іран в 2022 році надав росії «шахеди» і навчив росіян вбивати українців”, – написав Коваленко у Telegram.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала запити про допомогу від 11 країн у боротьбі з іранськими “шахедами”.
- Напередодні у Франції Зеленський зустрівся з наслідним принцом Ірану у вигнанні Резою Пехлеві і заявив, що Україна хоче побачити вільний Іран.