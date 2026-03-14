Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Світ

Іранський режим назвав Україну “законною ціллю” для атак

Таку заяву в Ірані зробили через допомогу України збивати “шахеди” на Близькому Сході.

Іранський режим назвав Україну “законною ціллю” для атак
Ібрагім Азізі
Фото: x.com / @Ebrahimazizi33

Голова комітету з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що Україна стала “законною ціллю” для атак. 

«Надаючи підтримку дронами ізраїльському режиму, Україна, яка зазнала краху, фактично стала учасником війни і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану», – написав Азізі у соцмережі Х. 

Зазначимо, що стаття 51 Статуту ООН дозволяє державі застосувати силу для самооборони, якщо проти неї здійснено збройний напад.

На цю заяву відреагував керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

“Я просто нагадаю, що Іран в 2022 році надав росії «шахеди» і навчив росіян вбивати українців”, – написав Коваленко у Telegram.

﻿
Читайте також
