​У Чорному морі біля Новоросійська атакували грецький танкер

Міністр судноплавства вважає, що це, зокрема, через напруженість у Чорноморському регіоні.

Поблизу російського порту Новоросійськ вранці 14 березня зазнав атаки танкер Maran Homer під прапором Греції.

Про це повідомив міністр судноплавства Греції Васіліс Кікіліас, передає Ekathimerini.

Судно, зафрахтоване американським нафтовим гігантом Chevron, прямувало до Новоросійська з грецьких Салонік.

На борту танкера перебував екіпаж із 24 осіб, серед яких 10 греків, 13 філіппінців та один румун. За словами міністра, ніхто з моряків не постраждав, стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний. Саме судно отримало лише матеріальні пошкодження внаслідок удару.

Кікіліас припустив, що атака може бути пов’язана із загальною напруженістю в Чорноморському регіоні та нещодавніми рішеннями щодо часткового дозволу на транспортування російської нафти протягом обмеженого терміну. Міністр назвав інцидент «неприйнятним і дуже небезпечним», наголосивши, що Греція готова винести це питання на рівень Європейської ради.