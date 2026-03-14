Литва надасть для української енергетики допомогу на 160 тис євро

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid виділить гуманітарну допомогу енергетичному сектору України на суму майже 160 тисяч євро.

Про це пише Delfi.

Компанія оголосила про те, що затвердила лютневе рішення ради директорів про укладення договорів на надання гуманітарної допомоги з суб'єктами, що працюють в Україні.

За даними енергокомпанії, метою використання гуманітарної допомоги є відновлення українських енергетичних об'єктів, що постраждали від війни

Договір укладуть із суб'єктами, які працюють в Україні та відповідають вимогам Закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги, а також іншим вимогам, встановленим у законах.

У переліку обладнання, яке передають Україні, є газові вимикачі, ізолятори, трансформатори, опори та лінійна арматура.