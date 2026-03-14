Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Литва надасть для української енергетики допомогу на 160 тис євро

Передають зокрема газові вимикачі, ізолятори, трансформатори, опори та лінійна арматура.

Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid виділить гуманітарну допомогу енергетичному сектору України на суму майже 160 тисяч євро. 

Про це пише Delfi. 

Компанія оголосила про те, що затвердила лютневе рішення ради директорів про укладення договорів на надання гуманітарної допомоги з суб'єктами, що працюють в Україні.

За даними енергокомпанії, метою використання гуманітарної допомоги є відновлення українських енергетичних об'єктів, що постраждали від війни

Договір укладуть із суб'єктами, які працюють в Україні та відповідають вимогам Закону про співпрацю з метою розвитку та гуманітарної допомоги, а також іншим вимогам, встановленим у законах.

У переліку обладнання, яке передають Україні, є газові вимикачі, ізолятори, трансформатори, опори та лінійна арматура.

