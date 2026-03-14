ЗМІ: Трамп відкинув ідею Путіна передати Росії іранський збагачений уран

Видання Axios стверджує, що під час телефонної розмови із Дональдом Трампом російський диктатор Путін запропонував декілька варіантів завершення війни проти Ірану, один з яких передбачав передачу збагаченого урану Росії.

Кремль хотів, щоб близько 450 кілограмів ядерного палива, збагаченого до позначки у 60%, опинилися на їхній території. Цього достатньо для створення близько 10 ядерних бомб упродовж кількох тижнів.

Проте Трамп відкинув цей сценарій. У Білому домі стверджують, що мають самі переконатися у безпеці урану, адже це є головною метою військової операції США та Ізраїлю.

Джерела Axios у Вашингтоні також додали, що це була не перша пропозиція Путіна стосовно ситуації на Близькому Сході, проти якої виступив Трамп. Ідея передачі урану з Тегерана до Москви лунала ще під час переговорів щодо ядерної програми, але так і не знайшла продовження.