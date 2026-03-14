ГоловнаСвіт

ЗМІ: Трамп відкинув ідею Путіна передати Росії іранський збагачений уран

Російський диктатор під час розмови з президентом США пропонував сценарії завершення війни.

Дональд Трамп і диктатор Путін
Фото: EPA/UPG

Видання Axios стверджує, що під час телефонної розмови із Дональдом Трампом російський диктатор Путін запропонував декілька варіантів завершення війни проти Ірану, один з яких передбачав передачу збагаченого урану Росії.

Кремль хотів, щоб близько 450 кілограмів ядерного палива, збагаченого до позначки у 60%, опинилися на їхній території. Цього достатньо для створення близько 10 ядерних бомб упродовж кількох тижнів. 

Проте Трамп відкинув цей сценарій. У Білому домі стверджують, що мають самі переконатися у безпеці урану, адже це є головною метою військової операції США та Ізраїлю.

Джерела Axios у Вашингтоні також додали, що це була не перша пропозиція Путіна стосовно ситуації на Близькому Сході, проти якої виступив Трамп. Ідея передачі урану з Тегерана до Москви лунала ще під час переговорів щодо ядерної програми, але так і не знайшла продовження.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies