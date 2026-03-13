Панама приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

13 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Панами Хав'єром Мартінесом-Ача під час офіційного візиту до країни.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Під час зустрічі глава українського МЗС поінформував панамського колегу про ситуацію в Україні, перебіг подій на фронті та дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру. Сибіга подякував Панамі за принципову позицію на підтримку України та міжнародних ініціатив, що сприяють відновленню миру.

За словами міністра, сильний і послідовний голос Панами у Центральній Америці є важливим для просування дипломатичних ініціатив та консолідації міжнародної підтримки України.

Під час переговорів сторони досягли низки важливих домовленостей. Зокрема, Панама ухвалила рішення приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що має на меті захист прав дітей, які стали жертвами російської агресії.

Також міністри підписали Дорожню карту двосторонніх відносин на 2026–2029 роки. Документ визначає конкретні кроки для розвитку співпраці у політичній, економічній та гуманітарній сферах.

Крім того, сторони підписали Меморандум про співпрацю між дипломатичними академіями обох держав. Він передбачає обмін досвідом та підготовку молодих дипломатів.

За словами Сибіги, сьогоднішня зустріч продемонструвала значний потенціал розвитку двосторонніх відносин.

«Якщо дуже коротко, мій сигнал сьогодні простий і ємний: ми готові нарощувати наші двосторонні відносини, у нас є що запропонувати нашим друзям у Панамі. Ми зацікавлені у поглибленні торгівлі, створенні спільних підприємств і виробництв», — зазначив міністр.

Він також нагадав, що Україна відкриває посольство у Панама-Сіті, і під час цього візиту відбудеться урочиста інавгурація його роботи.

«Переконаний, що безпосередня присутність нашої дипмісії конвертується у нові спільні проєкти, зростання обсягів торгівлі та розвиток політичного діалогу на всіх рівнях», — наголосив глава МЗС.

Під час візиту Сибіга також передав президенту Панами Хосе Раулю Муліно вітання від президента України Володимира Зеленського та запросив його відвідати Україну.

Глава української дипломатії підкреслив, що Україна високо цінує роль Панами як важливого регіонального лідера та мосту між континентами і океанами.

«Сьогодні лінія фронту в Україні — це лінія фронту свободи та міжнародного права. Ця війна — не лише про Україну, а про принципи. Саме тому для нас важлива ваша підтримка», — підсумував міністр.