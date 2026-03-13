Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану «поранений і, ймовірно, спотворений»

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї «поранений і, ймовірно, спотворений», передає Reuters.

«Вчора він опублікував заяву. Насправді слабку, але не було ні голосу, ні відео. Це була письмова заява. В Ірані є багато камер і багато диктофонів. Чому письмова заява? Думаю, ви знаєте чому. Його батько мертвий. Він наляканий, він поранений, він у бігах, і йому бракує легітимності», – сказав Гегсет.

Як відомо, Хаменеї зробив свої перші коментарі у четвер після того, як він змінив на посту свого вбитого батька, але особисто не з'явився, а його зауваження зачитав ведучий державного телебачення.

Жодних його фотографій не було оприлюднено з моменту ізраїльського удару на початку війни, в результаті якого загинула більша частина його родини, включаючи його батька та дружину.