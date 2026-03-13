Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану «поранений і, ймовірно, спотворений»

Міністр війни США звернув увагу, що вчорашня заява нового верховного лідера Ірану була письмовою – ні голосу, ні відео.

Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану «поранений і, ймовірно, спотворений»
Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї
Фото: Global Look Press

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї «поранений і, ймовірно, спотворений», передає Reuters

«Вчора він опублікував заяву. Насправді слабку, але не було ні голосу, ні відео. Це була письмова заява. В Ірані є багато камер і багато диктофонів. Чому письмова заява? Думаю, ви знаєте чому. Його батько мертвий. Він наляканий, він поранений, він у бігах, і йому бракує легітимності», – сказав Гегсет.  

Як відомо, Хаменеї зробив свої перші коментарі у четвер після того, як він змінив на посту свого вбитого батька, але особисто не з'явився, а його зауваження зачитав ведучий державного телебачення. 

Жодних його фотографій не було оприлюднено з моменту ізраїльського удару на початку війни, в результаті якого загинула більша частина його родини, включаючи його батька та дружину.

﻿
