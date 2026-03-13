Внаслідок атаки на військову базу Франції в Іраку є загиблий

Внаслідок іранської атаки на французьку базу в Іраку загинув військовослужбовець – Арно Фріон, адьютант-шеф 7-го батальйону єгерів-альпійців із Варс. Про це повідомив у X президент Еммануель Макрон.

Ще кілька солдатів отримали поранення. За даними Le Monde, внаслідок атаки поранень дістали шестеро військовослужбовців, і один з них пізніше помер.

Макрон сказав, що Фріон "загинув за Францію" під час атаки в регіоні Ербіль в Іраку.

"Його родині, його побратимам я хочу висловити всю любов і солідарність Нації. Кілька наших солдатів отримали поранення. Франція стоїть поруч з ними та з їхніми близькими. Ця атака проти наших сил, що беруть участь у боротьбі проти ІДІЛ з 2015 року, є неприйнятною. Їхня присутність в Іраку вписується в суворі рамки боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може виправдати подібних атак", – сказав президент Макрон.

Французькі військові повідомили, що іранці завдали по базі дронового удару під час проведення там навчань. Персонал з Франції брав участь в "тренуваннях з контртероризму з іракськими партнерами", повідомив у коментарі AFP представник Генштабу.

Відомо, що поранених доставили до найближчої лікарні. Губернатор Ербілю сказав, що під час атаки Іран використав два дрони.

Le Monde пише, що раніше іранці атакували ще одну військову базу в Ербілі – італійську. Тоді там перебували військові і інших країн, зокрема Франції. Внаслідок удару ніхто не постраждав, а Італія ухвалила рішення тимчасово перемістити персонал з тієї бази.