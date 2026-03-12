У США вантажівка врізалась в синагогу: є постраждалий

У США, в районі Детройта, вантажівка в'їхала в коридор синагоги , де діти перебували в дошкільному закладі. Водій загинув у сутичці з охоронцями.

Про це повідомляє Reuters.

CBS News повідомило, що підозрюваний мав гвинтівку.Охорона закладу відкрила вогонь по підозрюваному, його застрелили.

Як пише видання, підозрюваний на своїй вантажівці врізався у двері синагоги та проїхав на автомобілі коридором, перш ніж зіткнувся з охороною. Підозрюваний збив офіцера служби безпеки, його госпіталізували з не дуже серйозними травмами.

Організація «Темпл Ізраїль» опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що всі 140 учнів центру раннього дитинства перебувають у безпеці.

Видання повідомляє, що цей інцидент стався на тлі сплеску антисемітизму в США протягом останніх років. Згідно з даними ФБР, антиєврейські інциденти становлять майже дві третини від релігійних злочинів.

CNN, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомляє, що на задньому сидінні автомобіля підозрюваного було знайдено великий сховок вибухівки.