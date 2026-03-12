Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У США вантажівка врізалась в синагогу: є постраждалий

На задньому сидінні автомобіля, ймовірно, знайшли вибухівку.

У США вантажівка врізалась в синагогу: є постраждалий
Ілюстративне фото
Фото: Salt Lake City Police Department

У США, в районі Детройта, вантажівка в'їхала в коридор синагоги , де діти перебували в дошкільному закладі. Водій  загинув у сутичці з охоронцями.

Про це повідомляє Reuters.

CBS News повідомило, що підозрюваний мав гвинтівку.Охорона закладу відкрила вогонь по підозрюваному, його застрелили.

Як пише видання, підозрюваний на своїй вантажівці врізався у двері синагоги та проїхав на автомобілі коридором, перш ніж зіткнувся з охороною. Підозрюваний збив офіцера служби безпеки, його госпіталізували з не дуже серйозними травмами.

Організація «Темпл Ізраїль» опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що всі 140 учнів центру раннього дитинства перебувають у безпеці.

Видання повідомляє, що цей інцидент стався на тлі сплеску антисемітизму в США протягом останніх  років. Згідно з даними ФБР, антиєврейські інциденти становлять майже дві третини від релігійних злочинів.

CNN, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомляє, що на задньому сидінні автомобіля підозрюваного було знайдено великий сховок вибухівки. 

 

