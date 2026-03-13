Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСвіт

У Брюсселі 100 тисяч людей влаштували антиурядовий протест

Політика жорсткої економії прем'єра Барта де Вевера викликає невдоволення громадян. 

У Брюсселі 100 тисяч людей влаштували антиурядовий протест
Протест у Брюсселі
Фото: Al Jazeera

У столиці Бельгії Брюсселі у четвер відбувся багатотисячний мітинг з вимогою до уряду скасувати низку скорочень соціальних виплат в межах політики жорсткої економії, яку веде прем'єр-міністра Барт де Вевер.

Як пише Euractiv, профспілки заявили про участь у марті 100 тисяч бельгійців, натомість поліція нарахувала 80 тисяч учасників. Більшість з них не вийшли на роботу, підтримавши заклик до загальнонаціонального страйку.

Претензії громадян викликають закон про зменшення виплат по безробіттю після двох років, а також пенсійна реформа, яка містить суперечливі штрафи і бонуси та змушує виходити на пенсію не раніше 67 років. Плакати саме з цим перекресленим числом тримали більшість мітингарів.

Профспілки ініціювали протест, стверджуючи, що уряд веде бельгійців до бідності - особливо на франкомовному півдні, де рівень безробіття вищий, ніж у північній частині країни, яка говорить фламандською.

Прем'єр де Вевер переконує, що засоби економії необхідні для того, щоб "не вчиняти егоїстично щодо наших дітей та онуків".

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies