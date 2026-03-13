У Брюсселі 100 тисяч людей влаштували антиурядовий протест

У столиці Бельгії Брюсселі у четвер відбувся багатотисячний мітинг з вимогою до уряду скасувати низку скорочень соціальних виплат в межах політики жорсткої економії, яку веде прем'єр-міністра Барт де Вевер.

Як пише Euractiv, профспілки заявили про участь у марті 100 тисяч бельгійців, натомість поліція нарахувала 80 тисяч учасників. Більшість з них не вийшли на роботу, підтримавши заклик до загальнонаціонального страйку.

Претензії громадян викликають закон про зменшення виплат по безробіттю після двох років, а також пенсійна реформа, яка містить суперечливі штрафи і бонуси та змушує виходити на пенсію не раніше 67 років. Плакати саме з цим перекресленим числом тримали більшість мітингарів.

Профспілки ініціювали протест, стверджуючи, що уряд веде бельгійців до бідності - особливо на франкомовному півдні, де рівень безробіття вищий, ніж у північній частині країни, яка говорить фламандською.

Прем'єр де Вевер переконує, що засоби економії необхідні для того, щоб "не вчиняти егоїстично щодо наших дітей та онуків".