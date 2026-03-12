Міжнародне енергетичне агентство: Світ охопила найбільша в історії криза поставок нафти через війну на Близькому Сході

Міжнародне енергетичне агентство заявило про критичну ситуацію на світовому ринку енергоносіїв.

Як ідеться у звіті на сайті МЕА, через війну США та Ізраїлю проти Ірану зупинився рух через Ормузьку протоку, що фактично паралізувало поставки 20 мільйонів барелів нафти на добу.

Країни Перської затоки були змушені скоротити видобуток щонайменше на 10 млн барелів через заповнення сховищ та неможливість експорту. Це призвело до того, що ціни на нафту марки Brent злетіли до позначки майже 120 доларів за барель, після чого дещо стабілізувалися на рівні 92 долари.

Щоб запобігти глобальному економічному колапсу, країни-члени МЕА 11 березня ухвалили безпрецедентне рішення: випустити на ринок 400 мільйонів барелів нафти з надзвичайних резервів.

Попри те, що світові запаси зараз перебувають на найвищому рівні з 2021 року (8,2 млрд барелів), експерти називають цей крок лише тимчасовим заходом. Головним фактором залишається тривалість блокування Ормузької протоки.

Окрему загрозу становить дефіцит дизельного та авіаційного палива, оскільки нафтопереробні заводи в затоці масово зупиняються через атаки або відсутність збуту.

Тим часом війна вже почала диктувати нові умови споживання. МЕА знизило прогноз зростання світового попиту на нафту у 2026 році до 640 тисяч барелів на добу. Масове скасування авіарейсів та збої у постачанні скрапленого газу б’ють по авіації та нафтохімічній галузі.

Поки Близький Схід перебуває у вогні, єдиним джерелом зростання пропозиції залишаються країни поза межами ОПЕК+, зокрема Казахстан та Росія, які намагаються нарощувати видобуток на тлі дефіциту, що виник у нафтових гігантів регіону.