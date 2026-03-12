Бразилія обнуляє податки на пальне, щоб зупинити зростання цін через війну в Ірані

Уряд Бразилії вдався до радикальних кроків, щоб захистити споживачів від стрибка світових цін на нафту.

Як пише Bloomberg, президент Луїс Інасіо Лула да Сілва підписав указ про зниження до нуля федеральних податків на імпорт та продаж палива. Щоб компенсувати втрати бюджету, які оцінюються у 30 млрд реалів ($5,8 млрд), уряд запровадив тимчасовий 12-відсотковий податок на експорт сирої нафти.

Заходи дозволять знизити ціну на заправках на 0,64 реала за літр завдяки поєднанню податкових пільг та субсидій для виробників. Це рішення ухвалене на тлі критичної ситуації на внутрішньому ринку: державна компанія Petrobras тримає ціни на дизель на 50–85% нижче за світовий паритет, що вже спричинило дефіцит імпортного палива та змусило компанію обмежувати продажі дистриб’юторам.

Політичні ставки для Лули надзвичайно високі через наближення президентських виборів у жовтні. Опитування показують рівну боротьбу між чинним лідером та сенатором Флавіо Болсонару, тому будь-який сплеск інфляції може стати фатальним для рейтингу уряду. Ситуація ускладнюється тим, що ціни на нафту Brent перевищили позначку $100 за барель після початку американо-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого.