НАТО запевнило, що постачання зброї Україні триває попри війну США з Іраном

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич запевнив, що військова підтримка України залишається незмінною попри війну США з Іраном, передає «Європейська правда».

Під час слухань у комітеті збройних сил Сенату США генерал сказав, що стратегічне постачання озброєнь не припиняється. Детальний перелік засобів, які дають нашій державі, Гринкевич пообіцяв надати законодавцям під час закритого засідання.

Заява генерала стала відповіддю на занепокоєння сенатора Джека Ріда. Той зауважив, що через війну з Іраном Пентагон змушений перекидати дефіцитні перехоплювачі до систем Patriot у район Перської затоки, а це потенційно може послабити ППО України. Крім того, сенатор вказав на ризик для світової економіки: дестабілізація в регіоні підняла ціни на нафту, що дозволяє Путіну отримувати додаткові надприбутки для фінансування агресії проти України.

Гринкевич визнав, що тривалість війни з Іраном безпосередньо впливатиме на коливання нафтового ринку, проте запевнив, що ситуація перебуває під контролем Дональда Трампа і керівництва Пентагону. На його думку, союзники мають достатньо ресурсів, аби одночасно стримувати іранську загрозу та продовжувати посилення української армії.