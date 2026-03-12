Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
НАТО запевнило, що постачання зброї Україні триває попри війну США з Іраном

Генерал Гринкевич заявив, що союзники мають достатньо ресурсів, аби стримувати іранську загрозу і продовжувати посилення української армії.

НАТО запевнило, що постачання зброї Україні триває попри війну США з Іраном
робота ЗРК Patriot
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич запевнив, що військова підтримка України залишається незмінною попри війну США з Іраном, передає «Європейська правда».

Під час слухань у комітеті збройних сил Сенату США генерал сказав, що стратегічне постачання озброєнь не припиняється. Детальний перелік засобів, які дають нашій державі, Гринкевич пообіцяв надати законодавцям під час закритого засідання.

Заява генерала стала відповіддю на занепокоєння сенатора Джека Ріда. Той зауважив, що через війну з Іраном Пентагон змушений перекидати дефіцитні перехоплювачі до систем Patriot у район Перської затоки, а це потенційно може послабити ППО України. Крім того, сенатор вказав на ризик для світової економіки: дестабілізація в регіоні підняла ціни на нафту, що дозволяє Путіну отримувати додаткові надприбутки для фінансування агресії проти України.

Гринкевич визнав, що тривалість війни з Іраном безпосередньо впливатиме на коливання нафтового ринку, проте запевнив, що ситуація перебуває під контролем Дональда Трампа і керівництва Пентагону. На його думку, союзники мають достатньо ресурсів, аби одночасно стримувати іранську загрозу та продовжувати посилення української армії.

  • Цього місяця висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас перед початком онлайн-саміту очільників МЗС Євросоюзу і країн Перської затоки заявила, що конфлікт на Близькому Сході безпосередньо загрожує обороноздатності України, оскільки призводить до зменшення світових запасів засобів протиповітряної оборони. 
