Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Reuters: Іран атакував французьку військову базу в Іраку

Постраждало щонайменше 6 французьких солдатів.

Reuters: Іран атакував французьку військову базу в Іраку
Ілюстративне фото
Фото: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Andrew Britten

Іран здійснив атаку безпілотником по військовій базі Франції в іракському Махмурі.

Про це повідомляє Reuters.

Атака сталась ввечері 12 березня, біля аеропорту Ербіля. Постраждало щонайменше шість французьких солдатів. Про це повідомив губернатор Ербіля Омед Кошнау.

Як повідомляє видання атака була спрямована на спільну базу пешмерга та французьких угруповань.

  • Два нафтові танкери загорілися у територіальних водах Іраку, а ключовий нафтовий експортний термінал Оману евакуювали. Імовірно, причиною загоряння стала атака Ірану
  • Раніше, ФБР попередило про можливу атаку Ірану дронами із судна на Каліфорнію у відповідь на війну на Близькому Сході. Відомство не має додаткової інформації про час, спосіб, цілі чи виконавців цієї можливої атаки.
﻿
