Reuters: Іран атакував французьку військову базу в Іраку

Іран здійснив атаку безпілотником по військовій базі Франції в іракському Махмурі.

Про це повідомляє Reuters.

Атака сталась ввечері 12 березня, біля аеропорту Ербіля. Постраждало щонайменше шість французьких солдатів. Про це повідомив губернатор Ербіля Омед Кошнау.

Як повідомляє видання атака була спрямована на спільну базу пешмерга та французьких угруповань.