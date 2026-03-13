Reuters: Іран атакував французьку військову базу в Іраку

Іран здійснив атаку безпілотником по військовій базі Франції в іракському Махмурі.
Про це повідомляє Reuters.
Атака сталась ввечері 12 березня, біля аеропорту Ербіля. Постраждало щонайменше шість французьких солдатів. Про це повідомив губернатор Ербіля Омед Кошнау.
Як повідомляє видання атака була спрямована на спільну базу пешмерга та французьких угруповань.
- Два нафтові танкери загорілися у територіальних водах Іраку, а ключовий нафтовий експортний термінал Оману евакуювали. Імовірно, причиною загоряння стала атака Ірану.
- Раніше, ФБР попередило про можливу атаку Ірану дронами із судна на Каліфорнію у відповідь на війну на Близькому Сході. Відомство не має додаткової інформації про час, спосіб, цілі чи виконавців цієї можливої атаки.