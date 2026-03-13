На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
В Іраку розбився американський літак: збиття заперечують

Командування США переконане, що причиною втрати дозаправника не став ворожий чи дружній вогонь.

В Іраку розбився американський літак: збиття заперечують
Літак-дозаправник армії США
Фото: BBC

На заході Іраку зазнав катастрофи військовий літак Сполучених Штатів. Йдеться про модель KC-135, яка використовується для дозаправки інших повітряних засобів просто під час польоту.

Як пише Центральне командування армії США, інцидент, який призвів до падіння літака, трапився у дружньому повітряному просторі Іраку. Були залучені два літаки, один з яких успішно сів, натомість інший було втрачено. 

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, доля екіпажу невідома. В збройних силах США підкреслюють, що катастрофу літака точно не спричинив ворожий або дружній вогонь. 

Сполучені Штати вже втрачали повітряну техніку під час операції "Епічна лють". На Близькому Сході впали три винищувачі, які, як виявилося, помилково сприйняла як ворожі система ППО Кувейту.  

﻿
