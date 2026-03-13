В Іраку розбився американський літак: збиття заперечують

Командування США переконане, що причиною втрати дозаправника не став ворожий чи дружній вогонь.

На заході Іраку зазнав катастрофи військовий літак Сполучених Штатів. Йдеться про модель KC-135, яка використовується для дозаправки інших повітряних засобів просто під час польоту.

Як пише Центральне командування армії США, інцидент, який призвів до падіння літака, трапився у дружньому повітряному просторі Іраку. Були залучені два літаки, один з яких успішно сів, натомість інший було втрачено.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, доля екіпажу невідома. В збройних силах США підкреслюють, що катастрофу літака точно не спричинив ворожий або дружній вогонь.

Сполучені Штати вже втрачали повітряну техніку під час операції "Епічна лють". На Близькому Сході впали три винищувачі, які, як виявилося, помилково сприйняла як ворожі система ППО Кувейту.