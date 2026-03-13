Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив про амністію для 51 в'язня, яка стала "жестом доброї волі" у відповідь на прохання Ватикану після переговорів з Папою Римським Левом XIV.

Як пише Deutsche Welle, Святий Престол порушив тему звільнення утримуваних у тюрмах під час особистої зустрічі міністра Родрігеса з очільником Римо-католицької церкви у Ватикані. У Гавані погодилися піти назустріч Папі і символічно відпустити кілька десятків в'язнів. Там наголосили, що усі амністовані відбули левову частку своїх термінів і відзначилися хорошою поведінкою.

За оцінками правозахисних організацій, на Кубі у тюрмах утримують близько 1200 засуджених за політичними мотивами. Невідомо, чи потрапили політв'язні у пів сотні тих, хто зміг вирушити додому.

Влада Куби переконує, що за останні три роки було амністовано близько 10 тисяч ув'язнених.