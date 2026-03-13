Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Влада Куби випустить із в'язниць 51 людину після переговорів з Ватиканом

Правозахисники називають цифру у 1200 політв'язнів в острівній країні.

Влада Куби випустить із в'язниць 51 людину після переговорів з Ватиканом
Фото: З відкритих джерел

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив про амністію для 51 в'язня, яка стала "жестом доброї волі" у відповідь на прохання Ватикану після переговорів з Папою Римським Левом XIV.

Як пише Deutsche Welle, Святий Престол порушив тему звільнення утримуваних у тюрмах під час особистої зустрічі міністра Родрігеса з очільником Римо-католицької церкви у Ватикані. У Гавані погодилися піти назустріч Папі і символічно відпустити кілька десятків в'язнів. Там наголосили, що усі амністовані відбули левову частку своїх термінів і відзначилися хорошою поведінкою.

За оцінками правозахисних організацій, на Кубі у тюрмах утримують близько 1200 засуджених за політичними мотивами. Невідомо, чи потрапили політв'язні у пів сотні тих, хто зміг вирушити додому.

Влада Куби переконує, що за останні три роки було амністовано близько 10 тисяч ув'язнених.

﻿
