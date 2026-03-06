Трамп заявив, що «Куба впаде»

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico спрогнозував зміну режиму на Кубі, заявивши, що «Куба впаде».

Трамп підтвердив, що США підтримують контакти з комуністами на Кубі, оскільки нестабільність на острові посилюється після захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

«Їм потрібна допомога. Ми ведемо переговори з Кубою», — сказав Трамп.

Він також припустив, що погіршення ситуації на острові частково є наслідком тиску США, зокрема припинення постачання венесуельської нафти, яка раніше підтримувала економіку Гавани.

«Ну, це через моє втручання — втручання, яке відбувається. Очевидно, інакше вони б не мали цієї проблеми. Ми перекрили всю нафту, всі гроші… усе, що надходило з Венесуели, яка була їхнім єдиним джерелом», — заявив Трамп.

«Як довго ви чуєте про Кубу — Куба, Куба — уже 50 років? І для мене це одна з найменших проблем» — додав Трамп.