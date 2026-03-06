ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що «Куба впаде»

Зокрема президент США похвалився, що перекрив Кубі поставки нафти з Венесуели.

Трамп заявив, що «Куба впаде»
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico спрогнозував зміну режиму на Кубі, заявивши, що «Куба впаде». 

Трамп підтвердив, що США підтримують контакти з комуністами на Кубі, оскільки нестабільність на острові посилюється після захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

«Їм потрібна допомога. Ми ведемо переговори з Кубою», — сказав Трамп.

Він також припустив, що погіршення ситуації на острові частково є наслідком тиску США, зокрема припинення постачання венесуельської нафти, яка раніше підтримувала економіку Гавани.

«Ну, це через моє втручання — втручання, яке відбувається. Очевидно, інакше вони б не мали цієї проблеми. Ми перекрили всю нафту, всі гроші… усе, що надходило з Венесуели, яка була їхнім єдиним джерелом», — заявив Трамп.

«Як довго ви чуєте про Кубу — Куба, Куба — уже 50 років? І для мене це одна з найменших проблем» — додав Трамп.

﻿
