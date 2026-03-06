Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Світ

США закликають Латинську Америку застосувати військові сили проти наркокартелів

На конференції “Протидія картелям в Америці” були присутні представники Аргентини, Гондурасу та Домініканської Республіки і понад 10 консервативних урядів, близьких до Трампа.

США закликають Латинську Америку застосувати військові сили проти наркокартелів
Очільник Пентагону Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати закликають Латинську Америку застосувати військові сили проти наркокартелів, пише DW.

Глава Пентагону Піт Гегсет зустрівся з представниками кількох латиноамериканських країн, щоб обговорити американські цілі у сфері безпеки. Він заявив, що проти наркокартелів необхідно залучати більш агресивні заходи.

Раніше адміністрація Дональда Трампа пообіцяла знову зосередитися на Латинській Америці. Цей підхід назвали “доповненням Трампа” до доктрини Монро XIX століття, яка свого часу була спрямована на витіснення європейських країн з Американського континенту.

На конференції “Протидія картелям в Америці”, організованій Пентагоном, були присутні представники Аргентини, Гондурасу та Домініканської Республіки, а також представники понад десяти консервативних урядів, які тісно співпрацюють із президентом Трампом.

Зазначимо, що деякі з найвпливовіших країн регіону, такі як Колумбія, Бразилія та Мексика (які мають уряди лівого спрямування), не направили делегацій на саміт. 

Зустріч відбулася в штаб-квартирі Південного командування США в Доралі у штаті Флорида.

Гегсет під час зустрічі зазначив, що США та країни Латинської Америки мають спільну християнську спадщину, яка “нібито поставлена на карту”. Він водночас звинуватив у такій ситуації “десятиліття бездіяльності та суто правоохоронний підхід до боротьби з організованою злочинністю та терористичними мережами у Західній півкулі”.

Видання зазначає, що США пообіцяли надати ресурси Південному командуванню, яке курує американські сили в Латинській Америці, – після років скарг на їхній дефіцит.

﻿
