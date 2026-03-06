США закликають Латинську Америку застосувати військові сили проти наркокартелів

На конференції “Протидія картелям в Америці” були присутні представники Аргентини, Гондурасу та Домініканської Республіки і понад 10 консервативних урядів, близьких до Трампа.

Сполучені Штати закликають Латинську Америку застосувати військові сили проти наркокартелів, пише DW.

Глава Пентагону Піт Гегсет зустрівся з представниками кількох латиноамериканських країн, щоб обговорити американські цілі у сфері безпеки. Він заявив, що проти наркокартелів необхідно залучати більш агресивні заходи.

Раніше адміністрація Дональда Трампа пообіцяла знову зосередитися на Латинській Америці. Цей підхід назвали “доповненням Трампа” до доктрини Монро XIX століття, яка свого часу була спрямована на витіснення європейських країн з Американського континенту.

На конференції “Протидія картелям в Америці”, організованій Пентагоном, були присутні представники Аргентини, Гондурасу та Домініканської Республіки, а також представники понад десяти консервативних урядів, які тісно співпрацюють із президентом Трампом.

Зазначимо, що деякі з найвпливовіших країн регіону, такі як Колумбія, Бразилія та Мексика (які мають уряди лівого спрямування), не направили делегацій на саміт.

Зустріч відбулася в штаб-квартирі Південного командування США в Доралі у штаті Флорида.

.@SECWAR arrived in Doral, Florida to host the Americas Counter Cartel Conference.



Under President Trump’s leadership, the Western Hemisphere is united against narco-terrorism. pic.twitter.com/Gj2UomIbO2 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 5, 2026

Гегсет під час зустрічі зазначив, що США та країни Латинської Америки мають спільну християнську спадщину, яка “нібито поставлена на карту”. Він водночас звинуватив у такій ситуації “десятиліття бездіяльності та суто правоохоронний підхід до боротьби з організованою злочинністю та терористичними мережами у Західній півкулі”.

Видання зазначає, що США пообіцяли надати ресурси Південному командуванню, яке курує американські сили в Латинській Америці, – після років скарг на їхній дефіцит.