У відставку йде адмірал США, відповідальний за операції у Латинській Америці

Раптова відставка відбулася на тлі "чистки" вищого командування та посадовців національної безпеки адміністрацією Трампа.

У відставку йде адмірал США, відповідальний за операції у Латинській Америці
Адмірал ВМС США Елвін Холсі
Фото: EPA/UPG

Командувач військових сил США, адмірал ВМС Елвін Холсі відповідальний за операції в Латинській Америці, йде у відставку наприкінці року.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на керівника Пентагону Піта Гегсета.

Видання нагадує, що зараз Вашингтон посилює свою військову кампанію в регіоні, а президент Дональд Трамп ‒ тиск на Венесуелу.

Холсі обіймав посаду командувача Південного командування США (US Southern Command, Southcom) менше року. Холсі керував операціями в Центральній та Південній Америці та навколишніх водах. Причину відставки військового у Міноборони не назвали.

Неочікувана заява пролунала після того, як Трамп заявив, що розглядає можливість завдання ударів по території Венесуели. Він також уповноважив ЦРУ проводити таємні операції в країні.

З початку вересня американські військові завдали ударів щонайменше по п'яти швидкісних човнах у Карибському басейні, які, за твердженням Білого дому, перевозили наркотики. Унаслідок ударів загинуло 27 людей.

Із серпня США посилили свою присутність у регіоні, розгорнувши тисячі військовослужбовців, винищувачі F-35, десантну ескадрилью, три есмінці, ракетний крейсер та швидкохідний атомний підводний човен.

Пентагон також створив об’єднане оперативне командування з боротьби з наркотиками, яке безпосередньо підпорядковуватиметься Southcom.

Холсі ‒ останній високопоставлений військовий офіцер, який залишив свою посаду з початку другого терміну Трампа на тлі ширшої "чистки" в національній безпеці.

Чотирнадцять високопоставлених офіцерів звільнили, зокрема: 

  • генерала Сі Кью Брауна, колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів;
  • адмірала Лізу Франкетті, яка очолювала військово-морські операції,
  • колишню командувачку берегової охорони, адміралку Лінду Фаган. 

Багато з тих, кого усунули, ‒ жінки та представники меншин.
