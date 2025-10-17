Британський праворадикальний політик Найджел Фарадж підтримав збиття російських літаків у повітряному просторі країн НАТО

Британський праворадикальний політик, очільник партії Reform UK Найджел Фарадж прокоментував вторгнення російських літаків у повітряний простір країн НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

На запитання, що він робитиме, якщо російські літаки перетнуть повітряний простір союзників, Фарадж відповів: “Треба їх збивати”.

Він наголосив, що Путін не раціональна людина, а ідея про те, що він ставиться до президента РФ поблажливо, “просто нісенітниця”.

“Очевидно, Путін дуже поганий хлопець. Я дуже сподівався, що Трамп змусить Путіна піти на компроміс, що можна досягти якогось компромісу, як це нещодавно було досягнуто з Газою та Ізраїлем. Очевидно, цього не станеться”, - сказав лідер Реформистської партії.

На його думку, протягом наступних місяців американці почнуть постачати ракети “Томагавк” до Києва, оскільки Трамп відчуває, що “Путін виставив його дурнем”.