У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСвіт

Британський праворадикальний політик Найджел Фарадж підтримав збиття російських літаків у повітряному просторі країн НАТО

Фарадж вважає, що протягом наступних місяців американці почнуть постачати ракети “Томагавк” Україні.

Британський праворадикальний політик Найджел Фарадж підтримав збиття російських літаків у повітряному просторі країн НАТО
Лідер партії Reform UK Найджел Фарадж
Фото: EPA/UPG

Британський праворадикальний політик, очільник партії Reform UK Найджел Фарадж прокоментував вторгнення російських літаків у повітряний простір країн НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

На запитання, що він робитиме, якщо російські літаки перетнуть повітряний простір союзників, Фарадж відповів: “Треба їх збивати”.

Він наголосив, що Путін не раціональна людина, а ідея про те, що він ставиться до президента РФ поблажливо, “просто нісенітниця”.

“Очевидно, Путін дуже поганий хлопець. Я дуже сподівався, що Трамп змусить Путіна піти на компроміс, що можна досягти якогось компромісу, як це нещодавно було досягнуто з Газою та Ізраїлем. Очевидно, цього не станеться”, - сказав лідер Реформистської партії.

На його думку, протягом наступних місяців американці почнуть постачати ракети “Томагавк” до Києва, оскільки Трамп відчуває, що “Путін виставив його дурнем”.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies