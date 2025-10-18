Reuters: Австрія погодиться схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ

Відень змінив свою позицію, усунувши ключову перешкоду перед схваленням санкцій на початку наступного тижня.

Австрія заявила сьогодні, що погодиться на новий, 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії через вторгнення Москви в Україну, повідомляє Reuters.

Таким чином Відень змінив свою позицію, усунувши ключову перешкоду перед голосуванням щодо санкцій на початку наступного тижня. Міністри закордонних справ ЄС мають зустрітися у понеділок у Люксембурзі, щоб остаточно схвалити обмеження.

На початку цього місяця повідомлялося, що прийняття пакету зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС розморозити деякі російські активи для компенсації австрійському Raiffeisen Bank International штрафів, накладених Росією. Але інші уряди ЄС не погодилися. Пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

“Австрія підтримує постійний тиск на Росію та схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок”, – йдеться у заяві міністерства закордонних справ країни.

Більше про санкції

Пакет санкцій включає низку енергетичних та фінансових обмежень, зокрема заборону на російський скраплений природний газ з 1 січня 2027 року, а не з 1 січня 2028 року, як передбачалося раніше.

Словаччина також висловила застереження щодо цього. Однак, за словами чотирьох дипломатів ЄС, очікується, що Європейська Комісія у понеділок оприлюднить лист, який має врахувати занепокоєння Братислави.