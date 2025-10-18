Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСвіт

Reuters: Австрія погодиться схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ

Відень змінив свою позицію, усунувши ключову перешкоду перед схваленням санкцій на початку наступного тижня.

Reuters: Австрія погодиться схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ
Фото: rada.gov.ua

Австрія заявила сьогодні, що погодиться на новий, 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії через вторгнення Москви в Україну, повідомляє Reuters.

Таким чином Відень змінив свою позицію, усунувши ключову перешкоду перед голосуванням щодо санкцій на початку наступного тижня. Міністри закордонних справ ЄС мають зустрітися у понеділок у Люксембурзі, щоб остаточно схвалити обмеження.

На початку цього місяця повідомлялося, що прийняття пакету зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС розморозити деякі російські активи для компенсації австрійському Raiffeisen Bank International штрафів, накладених Росією. Але інші уряди ЄС не погодилися. Пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

“Австрія підтримує постійний тиск на Росію та схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок”, – йдеться у заяві міністерства закордонних справ країни.

Більше про санкції

Пакет санкцій включає низку енергетичних та фінансових обмежень, зокрема заборону на російський скраплений природний газ з 1 січня 2027 року, а не з 1 січня 2028 року, як передбачалося раніше.

Словаччина також висловила застереження щодо цього. Однак, за словами чотирьох дипломатів ЄС, очікується, що Європейська Комісія у понеділок оприлюднить лист, який має врахувати занепокоєння Братислави.

  • Європейський Союз продовжує обговорення 19-го пакету санкцій проти Росії та намагається узгодити рішення до саміту Європейської Ради, який відбудеться 23–24 жовтня у Брюсселі.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies