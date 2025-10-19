​Швеція пропонує Європі готуватися до можливого конфлікту

Тамтешній міністр оброни заявив, що Росія посилює гібридні операції і готова на політичні і військові ризики.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав європейські країни рішуче відповідати на зростання гібридних операцій з боку Росії та готуватися до можливого війни, передає «Європейська правда» з посиланням на RND.

Йонсон наголосив, що для збереження миру Європа має підготуватися «ментально й у військовому плані» до сценарію війни.

«Потрібна зміна менталітету: ми маємо перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати і забезпечувати мир», — сказав міністр.

За його словами, недавні випадки порушення повітряного простору НАТО безпілотниками й літаками свідчать: Росія посилює гібридні операції і готова на політичні та військові ризики. У відповідь, вважає Йонсон, ЄС і НАТО повинні посилити протидію та зробити «нові військові кроки» для стримування ескалації.

Міністр додав, що необхідно чітко дати зрозуміти Москві — будь-яку серйозну провокацію обов’язково припинять. «Якщо ворожий військовий корабель або бойовий літак увійде в наш простір, ми відженемо його, а за потреби — збиватимемо», — підсумував Йонсон.