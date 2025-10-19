Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСвіт

​Швеція пропонує Європі готуватися до можливого конфлікту

Тамтешній міністр оброни заявив, що Росія посилює гібридні операції і готова на політичні і військові ризики.

​Швеція пропонує Європі готуватися до можливого конфлікту
Пол Йонсон
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон закликав європейські країни рішуче відповідати на зростання гібридних операцій з боку Росії та готуватися до можливого війни, передає «Європейська правда» з посиланням на RND.

Йонсон наголосив, що для збереження миру Європа має підготуватися «ментально й у військовому плані» до сценарію війни. 

«Потрібна зміна менталітету: ми маємо перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати і забезпечувати мир», — сказав міністр.

За його словами, недавні випадки порушення повітряного простору НАТО безпілотниками й літаками свідчать: Росія посилює гібридні операції і готова на політичні та військові ризики. У відповідь, вважає Йонсон, ЄС і НАТО повинні посилити протидію та зробити «нові військові кроки» для стримування ескалації.

Міністр додав, що необхідно чітко дати зрозуміти Москві — будь-яку серйозну провокацію обов’язково припинять. «Якщо ворожий військовий корабель або бойовий літак увійде в наш простір, ми відженемо його, а за потреби — збиватимемо», — підсумував Йонсон.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies