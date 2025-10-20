Politico: у ЄС обговорюють можливість приймати нових членів, які не матимуть права вето

Пропозиція щодо зміни правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії і повинна бути схвалена всіма країнам, повідомили виданню джерела.

У Євросоюзі обговорюють пропозицію нової процедури вступу до блоку, згідно з якою країни можуть приєднатися до блоку, але спершу без повного права голосу в головних рішеннях. Такий крок може зробити поступливішими лідерів на кшталт угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, коли йдеться про вступ України до блоку.

Про це пише Politico з посиланням на джерела ‒ дипломатів і чиновника ЄС.

За їхньою інформацією, пропозиція щодо зміни правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії і повинна бути схвалена всіма країнами.

Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права, як тільки ЄС реформує принципи своєї роботи, щоб ускладнити окремим країнам право вето у політичних питаннях.

Це остання спроба урядів, які підтримують розширення Є таких як Австрія та Швеція, оживити процес приєднання. Його наразі блокують Будапешт та кілька інших столиць через побоювання, що це може призвести до небажаної конкуренції за місцеві ринки або загрожуватиме безпеці.

ЄС зробив розширення стратегічним пріоритетом на тлі експансіоністської політики президента Росії Володимира Путіна. Видання водночас зазначає, що прагнення збільшити кількість членів ЄС з нинішніх 27 до 30 протягом наступних 10 років викриває внутрішні розбіжності блоку.

“Майбутні члени мають відмовитися від права вето до впровадження ключових інституційних реформ, як от запровадження кваліфікованої більшості у левовій частці політичних сфер”, – сказав голова Комітету з європейських справ німецького Бундестагу Антон Гофрайтер.

Він додав, що розширення не повинно уповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС.

Ця ініціатива дозволить країнам, які зараз перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова та Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето, яке уряди ЄС завжди вважали найкращим інструментом захисту від небажаних рішень блоку.

Вступ України до ЄС і Угорщина

Угорщина єдина з 27 країн-членів, яка блокує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС, користуючись принципом одностайності. Прем’єр-міністр Орбан заявляє, що членство України змусить ЄС "платити їй гроші", що нібито загрожує економіці Угорщини.

В кінці серпня Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп переконав Орбана відмовитись від блокування вступу України до ЄС. Зазначалося, що двоє дипломатів також висловили сподівання, що глухий кут щодо вступу України може бути подолано в найближчі місяці, враховуючи тиск на Будапешт.