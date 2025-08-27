Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Politico: Трамп переконав Орбана відмовитись від блокування вступу України до ЄС

Джерело видання не зазначає, яким саме чином Трамп переконав Орбана. Втім наразі сам Орбан ніяких заяв із цього приводу не робив. Також джерела видання стверджують, що глухий кут щодо вступу України до ЄС може бути подолано в найближчі місяці, враховуючи тиск на Будапешт.

Politico: Трамп переконав Орбана відмовитись від блокування вступу України до ЄС
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп переконав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитись від блокування вступу України до ЄС, повідомляє Politico із посиланням на джерело у контексті виборів у Молдові.  

Точний час вступу Молдови до ЄС — і здійснення вирішального кроку, відомого як відкриття переговорного «кластеру» — залишається суперечливим. Раніше цього літа посадовці та дипломати ЄС повідомили Politico, що блок розглядає можливість прискореного розгляду заявки Молдови шляхом відкриття переговорного кластера до виборів, щоб стимулювати проєвропейський табір.

Але Україна та багато її союзників рішуче проти такого кроку. І той факт, що президент США Дональд Трамп тепер переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – який виступав проти членства України в ЄС, але зазначав, що підтримає членство Молдови – відмовитись від блокування вступу Києва до блоку, змінює динаміку.

Зокрема французький чиновник сказав: «Є переваги як у кандидатур України, так і в кандидатур Молдови в контексті того, через що проходить Україна. Рішення в Брюсселі мають бути прийняті одноголосно, і нам потрібно діяти в рамках цих… принципів».

Рішення будуть прийняті «в найближчі дні чи тижні», – додав чиновник. Двоє дипломатів також висловили сподівання, що глухий кут щодо вступу України може бути подолано в найближчі місяці, враховуючи тиск на Будапешт.
