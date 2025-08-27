Стабілізація під Добропіллям
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Єрмак і Умєров поїхали в Саудівську Аравію говорити про безпекові гарантії для України

Українські посадовці провели зустрічі з тамтешніми міністром оборони і безпековим радником.

Єрмак і Умєров поїхали в Саудівську Аравію говорити про безпекові гарантії для України
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Секретар РНБО Рустем Умєров перебувають у Саудівській Аравії.

За словами Єрмака, вони зустрілися з міністром оборони королівства Халідом бін Салманом Аль Саудом.

«Шляхи досягнення сталого миру для України та участь Саудівської Аравії у цьому процесі - головні теми нашої розмови», - повідомив глава ОПУ.

Також відбулася зустріч українських посадовців із радником з питань національної безпеки, державним міністром, членом уряду Саудівської Аравії Мосаадом бін Мухаммадом Аль Айбаном. Єрмак повідомив, що сторони «обмінялися думками щодо концепції безпекових гарантій для України».
