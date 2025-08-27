Єрмак і Умєров поїхали в Саудівську Аравію говорити про безпекові гарантії для України

Українські посадовці провели зустрічі з тамтешніми міністром оборони і безпековим радником.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Секретар РНБО Рустем Умєров перебувають у Саудівській Аравії.

За словами Єрмака, вони зустрілися з міністром оборони королівства Халідом бін Салманом Аль Саудом.

«Шляхи досягнення сталого миру для України та участь Саудівської Аравії у цьому процесі - головні теми нашої розмови», - повідомив глава ОПУ.

Також відбулася зустріч українських посадовців із радником з питань національної безпеки, державним міністром, членом уряду Саудівської Аравії Мосаадом бін Мухаммадом Аль Айбаном. Єрмак повідомив, що сторони «обмінялися думками щодо концепції безпекових гарантій для України».