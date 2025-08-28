Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
У Раді збирають підписи за відновлення трансляцій засідань. Серед тих, хто за – Стефанчук і Арахамія

Спершу підписи збирають з очільників фракцій і груп. 

У Раді збирають підписи за відновлення трансляцій засідань. Серед тих, хто за – Стефанчук і Арахамія
Фото: Пресслужба ВРУ

У Верховній Раді розпочали збір підписів під постановою про відновлення трансляцій і зняття мораторію на новини. Сьогодні підписи збирають з очільників фракцій та груп, а потім – з решти депутатів.

Постанову уже підписав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та спікер ВР Руслан Стефанчук. Про це повідомив очільник комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Чим більше зберемо, тим більше шансів що вже з 2 вересня трансляції засідань повернуться в режимі вільного часу", – прокоментував він.

Відкриті трансляції з засідань ВР припинили ще на початку повномасштабної війни – з безпекових міркувань. За цей період лише раз Рада транслювала засідання: під час голосування за законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП. В усі інші дні парламентський You-Tube канал публікує відео засідань із затримкою в добу, а офіційні повідомлення про ухвалені рішення з'являються не одразу, а після певної паузи в часі. При цьому народні депутати інформують про засідання і рішення в режимі онлайн, деякі ведуть відеотрансляції. 
