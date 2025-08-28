Сибіга: посла Угорщини викликали до МЗС через заборону в’їзду командувачу СБС

Українське МЗС викликало посла Угорщини через ситуацію довкола заборони в’їзду командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді.

По це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків», - зазначив міністр.

Сибіга закликав Угорщину «і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою».