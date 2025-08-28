Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаПолітика

Сибіга: посла Угорщини викликали до МЗС через заборону в’їзду командувачу СБС

Міністр закликав Угорщину «і надалі утримуватися від недружніх дій».

Сибіга: посла Угорщини викликали до МЗС через заборону в’їзду командувачу СБС
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Українське МЗС викликало посла Угорщини через ситуацію довкола заборони в’їзду командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді.

По це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків», - зазначив міністр.

Сибіга закликав Угорщину «і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою».

  • 28 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто оголосив про те, що його держава вирішила заборонити в'їзд на свою територію, а також на територію всієї Шенгенської зони командиру "відповідального" за удари по російському нафтопроводу "Дружба" військового підрозділу. 
  • Імені Сіярто не вказав, але ударів по російському нафтопроводу завдали Сили безпілотних систем під командуванням Роберта Бровді ("Мадяра"), який є етнічним угорцем.
  • Сіярто заявив, що це було "атакою на угорський суверенітет".
  • Український командувач уже відреагував на Сіярто і порадив чиновникові не брати на себе більше, ніж «можуть потягнути». 
  • Володимир Зеленський доручив МЗС вивчити всі факти і відреагувати на рішення Угорщини закрити в’їзд Бровді.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський опісля запросив командувача у свою державу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies