Сибіга: посла Угорщини викликали до МЗС через заборону в’їзду командувачу СБС

Українське МЗС викликало посла Угорщини через ситуацію довкола заборони в’їзду командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді.
По це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
«Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків», - зазначив міністр.
Сибіга закликав Угорщину «і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою».
- 28 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто оголосив про те, що його держава вирішила заборонити в'їзд на свою територію, а також на територію всієї Шенгенської зони командиру "відповідального" за удари по російському нафтопроводу "Дружба" військового підрозділу.
- Імені Сіярто не вказав, але ударів по російському нафтопроводу завдали Сили безпілотних систем під командуванням Роберта Бровді ("Мадяра"), який є етнічним угорцем.
- Сіярто заявив, що це було "атакою на угорський суверенітет".
- Український командувач уже відреагував на Сіярто і порадив чиновникові не брати на себе більше, ніж «можуть потягнути».
- Володимир Зеленський доручив МЗС вивчити всі факти і відреагувати на рішення Угорщини закрити в’їзд Бровді.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський опісля запросив командувача у свою державу.