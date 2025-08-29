Президент пояснив рішення відкрити кордони для українців 18-22 років

Президент Володимир Зеленський пояснив рішення відкрити кордони для українців 18-22 років тим, що батьки вивозять хлопчиків-школярів за кордон. Ця статистика погіршується і йдеться вже про тисячі випадків, сказав він під час преспідходу, трансльовану Суспільним.
Хлопчиків, які закінчують школу в Україні, меншає з року в рік. Тому провели “широке коло консультацій” з військовими і освітянами.
“Якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам дуже потрібно, щоб вони тут закінчували школи і щоб батьки їх не вивозили”, – сказав він.
Зараз батьки вивозять хлопчиків ще до закінчення школи, і ці діти “втрачають зв’язок з Україною”.
“Ми бачимо наростання цього питання. Тому прийняли рішення”, – сказав він.
Україна розраховує, що тепер хлопчики закінчуватимуть школи і заклади вищої освіти в Україні. Масових виїздів після відкриття кордону для 18-22 річних не бачать, додав глава держави.
- Цього тижня Кабмін дозволив громадянам України віком 18-22 років виїжджати за кордон. Для цього вони повинні показати військово-облікові документи. Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років, але хлопці, які бажають стати на захист України з 18 років, можуть укласти спеціальні контракти.
- Більше про це – в матеріалі "Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань".