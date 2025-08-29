Президент пояснив рішення відкрити кордони для українців 18-22 років

Батьки вивозять школярів до того, як вони закінчать середню освіту.

Президент Володимир Зеленський пояснив рішення відкрити кордони для українців 18-22 років тим, що батьки вивозять хлопчиків-школярів за кордон. Ця статистика погіршується і йдеться вже про тисячі випадків, сказав він під час преспідходу, трансльовану Суспільним.

Хлопчиків, які закінчують школу в Україні, меншає з року в рік. Тому провели “широке коло консультацій” з військовими і освітянами.

“Якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам дуже потрібно, щоб вони тут закінчували школи і щоб батьки їх не вивозили”, – сказав він.

Зараз батьки вивозять хлопчиків ще до закінчення школи, і ці діти “втрачають зв’язок з Україною”.

“Ми бачимо наростання цього питання. Тому прийняли рішення”, – сказав він.

Україна розраховує, що тепер хлопчики закінчуватимуть школи і заклади вищої освіти в Україні. Масових виїздів після відкриття кордону для 18-22 річних не бачать, додав глава держави.