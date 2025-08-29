Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаПолітика

Президент пояснив рішення відкрити кордони для українців 18-22 років

Батьки вивозять школярів до того, як вони закінчать середню освіту. 

Президент пояснив рішення відкрити кордони для українців 18-22 років
Відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош"
Фото: Facebook/Руслан Запарюк

Президент Володимир Зеленський пояснив рішення відкрити кордони для українців 18-22 років тим, що батьки вивозять хлопчиків-школярів за кордон. Ця статистика погіршується і йдеться вже про тисячі випадків, сказав він під час преспідходу, трансльовану Суспільним.

Хлопчиків, які закінчують школу в Україні, меншає з року в рік. Тому провели “широке коло консультацій” з військовими і освітянами.

“Якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам дуже потрібно, щоб вони тут закінчували школи і щоб батьки їх не вивозили”, – сказав він.

Зараз батьки вивозять хлопчиків ще до закінчення школи, і ці діти “втрачають зв’язок з Україною”. 

“Ми бачимо наростання цього питання. Тому прийняли рішення”, – сказав він. 

Україна розраховує, що тепер хлопчики закінчуватимуть школи і заклади вищої освіти в Україні. Масових виїздів після відкриття кордону для 18-22 річних не бачать, додав глава держави. 

  • Цього тижня Кабмін дозволив громадянам України віком 18-22 років виїжджати за кордон. Для цього вони повинні показати військово-облікові документи. Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років, але хлопці, які бажають стати на захист України з 18 років, можуть укласти спеціальні контракти. 
  • Більше про це – в матеріалі "Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань".
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies