Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ

В Білому домі запевнили, що Трамп хоче, аби війна закінчилася.

Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт
Фото: EPA/UPG

Під час вступної промові на брифінгу в Білому домі прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Лівітт не згадала про нічний удар Росії по Києву.

Про це повідомляє Sky News.

Втім, Лівітт згадала про російський удар, коли давала відповідь на запитання, чи вважає Білий дім Володимира Путіна перешкодою на шляху до миру.

Речниця Білого дому зазначила, що Трамп “не радий, але не здивований” нападом Росії на Київ.

“Росія розпочала цей напад на Київ, і так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах”, - сказала Лівітт.

Вона запевнила, що Трамп хоче, аби війна закінчилася, але “лідери двох країн також повинні бажати її закінчення”.
﻿
