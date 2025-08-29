Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області

Хакан Фідан зазначає, що зараз Росія хоче, щоб їй передали решту території Донеччини, натомість вона готова залишитись на лінії розмежування на Запоріжжі та Херсонщині.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області.Про це він сказав в інтерв’ю 28 серпня телеканалу TGRT Haber.

«Раніше росіяни стояли перед питанням захоплення повних адміністративних кордонів чотирьох областей. Тепер вони відмовилися від цих вимог і, за винятком одного місця, залишаються на лініях розмежування».

Він уточнив: «Донбас», як ви знаєте, розділений на дві частини — Луганщину і Донеччину. Наразі існує попередня позиція щодо передачі їм 25–30% території, що залишилася на Донеччині і замороження на лініях розмежування в Запорізькій та Херсонській областях».

«Їхнє прийняття цих рамок, гарантованих механізмом безпеки, насправді представляє собою величезну основу у вигляді статей рамкової угоди», — заявив Фідан.

За його словами, на саміті на Алясці між Трампом та Путіним було досягнуто загальної згоди з російською стороною щодо певних принципів.

«Між росіянами та американцями існує загальна згода. Йде мова про саміт для його подальшої реалізації. Наразі немає уточненої дати щодо цього саміту», — заявив Фідан.

Він пояснив, що тривають дискусії щодо того, як має відбутися саміт. Одне з питань полягає в тому, чи повинні лідери зустрічатися безпосередньо для вирішення питань, чи їхні команди повинні спочатку опрацювати певні питання, перш ніж лідери зберуться. Це, зазначив він, залишається на розгляді.

«Ми також бачимо, що деякі попередні заяви, зроблені минулого тижня, дещо послабили позитивну атмосферу, створену на Алясці, а пізніше у Вашингтоні. Але ми уважно стежимо за всім цим. Ми перебуваємо в дуже тісному контакті з кожною з цих сторін», – продовжив Фідан.

Зазначимо, що у цей же день, 28 серпня, Хакан Фідан провів розмову із державним секретарем США Марко Рубіо. У четвер увечері вони, серед іншого, обговорили поточний мирний процес, спрямований на припинення війни між Росією та Україною.

У телефонній розмові Фідан наголосив, що Анкара готова виконати свої зобов'язання в мирному процесі Москва-Київ.

Нагадаємо, що на початку цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує дипломатичне вирішення питання війни, але не за рахунок територій і населення нашої держави.