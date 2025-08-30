Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Радбезі ООН представник США попередив Росію про далекосяжні наслідки у разі продовження війни

У Радбезі ООН представник США попередив Росію про далекосяжні наслідки у разі продовження війни
Радбез ООН
Фото: EPA

Виконувач обов’язків заступника постпреда США при ООН Джон Келлі відреагував на останні масовані російські атаки по Україні, передає Укрінформ.

“Останні удари дронами та ракетами по Україні, які призвели до численних жертв серед цивільних, руйнувань житлових кварталів, офісів делегації ЄС у Києві та будівлі, де розташована Британська рада, ставлять під сумнів серйозність бажання Росії досягти миру”, – зазначив Джон Келлі.

Він наголосив, що російські удари по цивільних об’єктах мають негайно припинитися.

“Росія повинна зараз прийняти рішення про просування до миру. Лідери Росії та України повинні погодитися провести двосторонню зустріч”, – зауважив Келлі.

Виконувач обов’язків заступника постпреда США при ООН нагадав, що Дональд Трамп попередив Москву про можливість запровадження нових економічних заходів, якщо РФ відмовиться від переговорів і продовжить агресію. 

“Ці заходи можуть мати далекосяжні наслідки для майбутнього економічного добробуту Росії”, – запевнив Келлі.
