Президент поговорив телефоном із Нарендрою Моді. Той сказав, що припинення вогню потрібне

Це буде сигналом, що РФ готова до дипломатії. 

Президент поговорив телефоном із Нарендрою Моді. Той сказав, що припинення вогню потрібне
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поговорив телефоном із премєр-міністром Індії Нарендрою Моді ітой сказав, що припинення вогню в Україні потрібне.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні. 

"Щойно я говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. Росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що Премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї", – зазначив президент. 

Зеленський додав, що Путін тільки морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники. 

"Відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином. Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни", – наголосив він. 

Пізніше у Офісі президента розповіли  деталі розмови. 

"Президент зазначив: Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником. Водночас упродовж цих двох тижнів після переговорів у Вашингтоні, коли Росія повинна була готуватися до дипломатії, Москва не дала жодного позитивного сигналу, а лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей. Нарендра Моді висловив співчуття рідним та близьким загиблих", – зазначено у повідомленні. 

Лідери скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва. 

Президент подякував Індії за готовність докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту ШОС.

Також під час розмови говорили про двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії. Володимир Зеленський і Нарендра Моді також обговорили можливість провести зустріч найближчим часом.
