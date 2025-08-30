Трамп: тристороння зустріч із Зеленським та Путіним відбудеться, а двостороння – не знаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що його тристороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним відбудеться, а от щодо двосторонньої зустрічі між українським та російським лідерами президент США не має впевненості.

Про це він сказав у п’ятницю в інтерв’ю виданню Daily Caller.

“Тристороння [зустріч] відбудеться. Двостороння – не знаю, але тристороння відбудеться. Але, знаєте, іноді люди не готові до цього. Я кажу, я використовую аналогію. Я використовував її кілька разів. У вас є дитина, і є ще одна дитина на майданчику, на дитячому майданчику, і вони ненавидять одне одного, і вони починають битися, битися і битися, ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Майже так і відбувається. Іноді їм доводиться трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло”, – сказав Трамп.