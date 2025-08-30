Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зеленський про вбивство Парубія: злочин був ретельно підготовлений

Про рослідування президенту регулярно доповідають правоохоронці, залучили також СБУ. 

Зеленський про вбивство Парубія: злочин був ретельно підготовлений
Андрій Парубій
Фото: Lb.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство народного депутата і відомого громадського діяча Андрія Парубія було ретально підготовлене.

Про це він сказав у зверненні. 

"Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", – зазначив президент і додав, що йому регулярно доповідають правоохоронці: міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор. 

Задіяні все необхідні сили. 

"Говорив також із Василем Малюком. Служба безпеки України залучена до розслідування. Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію", – додав глава держави і висловив співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. 

Що відбулося
