Зеленський про вбивство Парубія: злочин був ретельно підготовлений

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство народного депутата і відомого громадського діяча Андрія Парубія було ретально підготовлене.
Про це він сказав у зверненні.
"Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", – зазначив президент і додав, що йому регулярно доповідають правоохоронці: міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор.
Задіяні все необхідні сили.
"Говорив також із Василем Малюком. Служба безпеки України залучена до розслідування. Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію", – додав глава держави і висловив співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія.
Що відбулося
- Сьогодні, 30 серпня, у Львові вбили народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.
- Внаслідок травм потерпілий загинув на місці.
- Для затримання зловмисника оголосили операцію "Сирена".
