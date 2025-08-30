Памʼяті Андрія Парубія

«Наша команда шокована. Це терор. Наш друг, колега, брат, Андрій Парубій розстріляний у Львові. Перехоплює горло від люті і ненависті до ворога, — написала на сторінці «Європейської солідарності» у Фейсбуці народна депутатка, одна з лідерів «ЄС» Ірина Геращенко. — Андрій був одним із державотворців сучасної України, учасник Помаранчевого Майдану і Революції Гідності, він створював загони самооборони, а в березні 2014 нову українську Гвардію, Армію, Сили оборони».

У Львові сьогодні, 30 серпня, вбили народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. У поліції зазначили, що близько опівдня на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі міста. Трохи пізніше інформацію про вбивство політика підтвердив президент Володимир Зеленський , додавши, що до розслідування та пошуку вбивці залучені всі необхідні сили й засоби.

«Найбільше в житті Андрій любив Україну. Після повномасштабного вторгнення він робив все для допомоги і підтримки ЗСУ, працюючи в профільному комітеті з нацбезпеки, допомагаючи конкретним підрозділам, де служать його побратими. Андрій мав беззаперечний авторитет в нашій команді. Щодня він не втомлювався повторювати — ми маємо зберегти Україну. Україна — понад усе!», написали його колеги з «Європейської солідарності».

Фото: Радіо Свобода Андрій Парубій

Для когось це може прозвучати занадто пафосно, але так дійсно було. Україна для Парубія завжди була на першому місці. Якби слово «патріот» треба було б проілюструвати однією фотографією, це точно була б його світлина.

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді Львівської області. Закінчив історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка (1994, спеціальність — історик, викладач історії), аспірантуру Національного університету «Львівська Політехніка» (2001, спеціальність — політологія та соціологія).

У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році разом із Олегом Тягнибоком заснував Соціал-національну партію України, що у 2004 році трансформувалася в «Свободу».

У 2002 році обрався до Львівської обласної ради уже втретє. В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.

Обирався народним депутатом 6-9 скликань. Уперше в 2007 році — від блоку «Наша Україна — Народна Самооборона». У 2010 генпрокуратура часів тодішнього президента Віктора Януковича хотіла зняти з Андрія Парубія депутатську недоторканість за кидання яєць в залі парламенту під час ратифікації так званих «Харківських угод».

Фото: Макс Левін

У 2012 році Парубій вийшов з «Нашої України» і приєднався до «Фронту змін». В 2012 році обрався до ВР від «Батьківщини» як безпартійний.

У 2013-2014 роках був комендантом Майдану і керував Самообороною. Зіграв ключову роль в зриві першої спроби розгону Майдану — в ніч з 10 на 11 грудня 2013 року.

Не буде перебільшенням сказати, що він дотичний до створення нової української армії, адже значна частина сил самооборони Майдану в кінці лютого — на початку березня 2014-го поїхала на фронт, сформувавши перші добровольчі батальйони.

Фото: Макс Левін Андрій Парубій на Майдані

Фото: Макс Левін

У 2014 році обрався до ВР від «Народного фронту», того ж року був призначений секретарем Ради нацбезпеки і оборони. У 2016 році після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром обраний спікером Верховної Ради.

Виступав за впровадження сенсорної кнопки як засобу припинення в Раді «кнопкодавства».

Фото: Макс Требухов

У 2019 році комендант Самооборони Майдану і спікер парламенту став другим номером у списку колишніх союзників — БПП («Європейська солідарність») як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських сил у в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. В 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.

Як спікер Верховної Ради відіграв важливу роль в отриманні Україною Томосу про автокефалію. Особисто був присутній на Обʼєднавчому Соборі 15 грудня 2018 року в Києві, а на початку 2019-го — в Стамбулі, на Фанарі, під час урочистої церемонії вручення Томосу.

Фото: facebook.com/TeterukAndrii

Професійний інтерес Парубія до історичних пам’яток України підкріплювався конкретними діями, зокрема він сприяв виділенню коштів на будівництво дороги до фортеці «Тустань» на Львівщини, де завдяки цьому почав розвиватися туризм З Тустанню його повʼязували й теплі юнацька спогади — тоді він приймав участь в археологічних розкопках фортеці. Пізніше зізнавався: саме цей епізод вплинув на вибір подальшої професії.

«Новина шокувала. Андрія ми, парламентські журналісти, пам'ятаємо ще з часів його депутатства від НУ-НС (блоку "Наша Україна – Народна Самооборона"), — розповідає парламентська кореспондентка Lb.ua Анна Стешенко. – Серед інших депутатів із різних фракцій він завжди вирізнявся скромністю. Навіть уже будучи спікером, жив у готелі «Київ».

Пам’ятаю його в парламентській курилці, яка тоді ще була на першому поверсі. Він дуже багато палив і завжди спілкувався з журналістами, як з людьми. Це звучить дивно, але колеги мене зрозуміють. Ніколи не дозволяв собі такого, як депутати-комуністи або регіонали. Завжди давав фахові коментарі. Кожного разу хвилювався, що не встигне на голосування – він був дуже відповідальний. Тобто це був справжній депутат європейського штибу.

Ми, журналістська тусовка парламентських «старожилів», з Андрієм Парубієм дружили. Він дарував нам маленькі подаруночки — наприклад, подарованого ним на Новий рік маленького янгелика ручної роботи зі Львівського ярмарку я зберігаю й досі. Як і ще один його подарунок — ручку.

Дмитрові Хилюку, днями звільненому з полону, з яким ми спілкувалися, коли надійшла шокуюча звістка про вбивство у Львові, Андрій допоміг в одному особистому питанні.

Ми пам'ятаємо і той страшний момент, коли Партія регіонів нагнула парламент і голосувала, по суті, за ліквідацію нашої євроатлантичної інтеграції (за Харківські угоди). У парламентській залі зчинилася бійка. Потім Андрія звинувачували, що він кинув димові шашки, але цього ми з ложі преси не бачили, зате добре бачили, як "риги" декілька разів вдарили Андрія головою об відгородження ложі уряду і били його ногами. Він отримав доволі важкі травми, понад шість місяців не з'являвся потім в Раді, невідомо взагалі, як вижив.

Я дуже добре пам'ятаю його на Майдані. І на сцені, і в Будинку профспілок. Можу сказати, що от він ніколи нічого не боявся. У нього був якийсь такий стрижень. І патріот він був до останньої кісточки.

Для багатьох журналістів «старої школи» вбивство Андрія Парубія — це просто шок. Дмитро Хилюк нині сказав: «Його вбили москалі». Навіть немає сумніву, що це так. Світла пам'ять…».

Це фото опублікував на Facebook Данило Лубківський, написавши: Ось єдине фото, яке може пояснити, хто такий Андрій Парубій. Він стоїть у «мостику» в Тустані на вишколі «Спадщини». Ти став для України опорою міцнішою, ніж ці камені.

«Що точно можна сказати — ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей. Майдан, 11 років війни, величезний внесок у розбудову Незалежності. Андрій — велика Людина і справжній друг. За це вони й мстяться, цього і бояться, — зазначив Петро Порошенко. — Цей злочин — це не просто постріли у людину. Це постріл в Армію. Це постріл у Мову. Це постріл у Віру. Це постріл у серце України».

Фото: Макс Требухов

«Сьогодні орки вбили мого Друга… Разом з нашою країною ми пройшли великий, трагічний та героїчний шлях, — написав у Facebook народний депутат України 7 та 8 скликань Сергій Пашинський. — Ми з Андрієм були фігурантами всіх кримінальних справ росії, які були інспіровані Майданом та російською спробою анексіі всієї України у 2014–му році. Андрій був великою людиною, цілями його були захист України та боротьба з російською імперією. Це вбивство говорить про безсильну лють, яку вони відчували до нього. Він переміг у своїй війні Росію, а ми повинні відстояти цю перемогу».

Як сказав ще один його близький друг, Олександр Турчинов, «Андрій став одним з Небесної сотні».

Дуже точно.

Сам Парубій не раз і не два казав, що мав би за честь померти за Україну. Так воно і сталося. Але Україна за нього обовʼязково помститься.