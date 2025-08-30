У Львові задля затримання вбивці Парубія оголосили спецоперацію "Сирена"

У Львові задля затримання вбивці народного депутата і громадського діяча Андрія Парубія оголосили спецоперацію “Сирена”. Нападника шукають.
За попередніми даними, в політика декілька разів вистрілив невідомий чоловік. Парубій загинув на місці, повідомили в Офісі генпрокурора.
“За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього Голови Верховної Ради України та чинного Народного депутата України VI–IX скликань Андрія Парубія (ч. 1 ст. 115 КК України)”, – йдеться у повідомленні.
- Інформацію про вбивство громадсько-політичного діяча в поліції повідомили близько опівдня. В Парубія стріляли на вулиці, в Франківському районі. Нападник втік.
- Андрій Парубій був чинним народним депутатом від "Євросолідарості", а минулого скликання очолював Верховну Раду. Активний учасник революції – і Помаранчевої, і Гідності, був послідовним захисником української державності і мови.