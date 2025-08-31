Головне за ніч та ранок неділі, 31 серпня: атака на Чорноморськ, понад 180 боєзіткнень, обстріли Запоріжжя

Нічна повітряна атака, 182 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

Ворог уночі масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відомо про одну постраждалу людину. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії.

Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 182 бої, 50 з яких на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 810 окупантів. Із 24 лютого 2022 року Росія орієнтовно втратила 1 082 140 особового складу.

Уночі ворог атакував Україну 142 безпілотниками, влучили 16 ударних дронів.

ЗСУ збили 126 російські БпЛА.

За добу окупанти завдали 391 удару по Запорізькій області, одна людина загинула, 37 поранено.

Надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, обʼєктів критичної та соціальної інфраструктури.

Після обстрілів РФ частина Ніжина на Чернігівщині залишилася без світла.

Ворог бив також по Сумщині.

В Управлінні державної охорони (УДО) відреагували на закиди, що колишній спікер Верховної ради України Андрій Парубій, якого вчора вбили у Львові, не мав державної охорони.

Народний депутат Володимир Ар'єв в етері КИЇВ24 заявив, що Парубій незадовго до свого вбивства звертався із заявою про надання йому держохорони, але отримав відмову.

В УДО зазначили, що відомство діяло винятково в межах законодавства. Після припинення повноважень посадові особи забезпечуються державною охороною впродовж одного року.

