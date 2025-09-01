Головне за ніч та ранок понеділка, 1 вересня: 190 штурмів ворога, затримання підозрюваного в убивстві Парубія

Нічна повітряна атака, 190 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, військові навчання в Білорусі, вибухи в Росії.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 850 солдатів і вертоліт. Ворожі війська втратили від початку вторгнення близько 1 082 990 осіб.

ППО вночі знешкодила 76 із 86 запущених Росією дронів.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Начальник Національної поліції Іван Вигівський повідомив деталі про затримання підозрюваного в убивстві народного депутата і громадського діяча, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Вигівський вважає, що в злочині є "російський слід". Він додав, що необхідні докази проти затриманого зібрали. "30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди –перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині", – розповів керівник НПУ.

Затримати підозрюваного вдалося за 36 годин після вбивства.

У міноборони Росії прозвітували, що вночі збили 50 безпілотників. У деяких регіонах лунали вибухи і спалахнули пожежі, пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.

У місті Кропоткін Краснодарського краю вночі пролунала низка вибухів. Зазначається, що імовірно горіла залізнична підстанція. Крім цього, на Кубані безпілотники атакували населений пункт Ільскій. Ціллю атаки, ймовірно, був місцевий НПЗ.

Вибухи лунали в Алабузі, Татарстан, де росіяни збирають "шахеди".

У Білорусі розпочалися військові навчання, в яких беруть участь РФ, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Ці навчання триватимуть до 6 вересня.

У Афганістані стався землетрус магнітудою 6 балів. "Талібан" повідомив про сотні загиблих.

