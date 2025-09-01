Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Головне за ніч та ранок понеділка, 1 вересня: 190 штурмів ворога, затримання підозрюваного в убивстві Парубія

Нічна повітряна атака, 190 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, військові навчання в Білорусі, вибухи в Росії.

Головне за ніч та ранок понеділка, 1 вересня: 190 штурмів ворога, затримання підозрюваного в убивстві Парубія

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 850 солдатів і вертоліт. Ворожі війська втратили від початку вторгнення близько 1 082 990 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

ППО вночі знешкодила 76 із 86 запущених Росією дронів.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Начальник Національної поліції Іван Вигівський повідомив деталі про затримання підозрюваного в убивстві народного депутата і громадського діяча, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Вигівський вважає, що в злочині є "російський слід". Він додав, що необхідні докази проти затриманого зібрали. "30 серпня у Сихівському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди –перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині", – розповів керівник НПУ.

Затримати підозрюваного вдалося за 36 годин після вбивства.

Про те, ким був Андрій Парубій – у нашій публікації

У міноборони Росії прозвітували, що вночі збили 50 безпілотників. У деяких регіонах лунали вибухи і спалахнули пожежі, пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.

У місті Кропоткін Краснодарського краю вночі пролунала низка вибухів. Зазначається, що імовірно горіла залізнична підстанція. Крім цього, на Кубані безпілотники атакували населений пункт Ільскій. Ціллю атаки, ймовірно, був місцевий НПЗ.

Вибухи лунали в Алабузі, Татарстан, де росіяни збирають "шахеди".

У Білорусі розпочалися військові навчання, в яких беруть участь РФ, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Ці навчання триватимуть до 6 вересня.

Більше інформації – в новині.

У Афганістані стався землетрус магнітудою 6 балів. "Талібан" повідомив про сотні загиблих.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
