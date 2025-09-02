СБУ викрила російського "крота", який працював на ремонтній базі ЗСУ на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента Росії, який коригував ворожий вогонь по Силах оборони на Краматорському напрямку. Основним його завданням була передача координат ремонтних баз, де відновлюють пошкоджену техніку ЗСУ після боїв на передовій.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Завдання ФСБ виконував 37-річний працівник місцевого заводу. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свого брата, який проживає в Росії і співпрацює з окупантами.

Після вербування чоловік фотографував цехи свого підприємства, які використовувалися для ремонту важкої бронетехніки ЗСУ. Приховану фіксацію він здійснював під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення.

Потім зроблені фотознімки із геолокаціями об’єктів агент мав передати куратору через анонімний чат у месенджері. Отримані розвіддані росіяни планували використати для підготовки нових ударів.

Контррозвідка спрацювала на випередження і запобігла "зливу" даних. У затриманого вилучили смартфон, на який він фотографував ремонтно-виробничі приміщення заводу та контактував з куратором. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.