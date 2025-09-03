​Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Прикарпатті, виникла пожежа

У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Івано-Франківську область. Ціллю був інфраструктурний об'єкт. Виникла пожежа.

Про це написала у телеграмі очільниця ОВА Світлана Онищук та міський голова Калуша Андрій Найда.

"Цієї ночі область зазнала комбінованої ворожої атаки! Працювали сили ППО. Ціллю став обʼєкт інфраструктури", – йдеться у повідомленні Онищук.

Попередньо обійшлося без постраждалих.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби.

За словами Найди, у Калуші вранці до засідання комісії ТЕБ та НС дітей радять не відправляти у школи та садочки.

"Ми проводимо певні заміри повітря", – повідомив він і зазначив, що немає "серйозних руйнувань житлових будинків".