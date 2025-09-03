​Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Прикарпатті, виникла пожежа

У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Івано-Франківську область. Ціллю був інфраструктурний об'єкт. Виникла пожежа.
Про це написала у телеграмі очільниця ОВА Світлана Онищук та міський голова Калуша Андрій Найда.
"Цієї ночі область зазнала комбінованої ворожої атаки! Працювали сили ППО. Ціллю став обʼєкт інфраструктури", – йдеться у повідомленні Онищук.
Попередньо обійшлося без постраждалих.
Внаслідок атаки виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби.
За словами Найди, у Калуші вранці до засідання комісії ТЕБ та НС дітей радять не відправляти у школи та садочки.
"Ми проводимо певні заміри повітря", – повідомив він і зазначив, що немає "серйозних руйнувань житлових будинків".
- Уночі росіяни атакували Україну безпілотниками та крилатими ракетами.
- У Луцькій громаді є ушкоджені будинки та авто, на Хмельниччині теж є пошкодження, але минулося без постраждалих.