Цього року понад 3 тисячі українців офіційно визнані такими, що перебували у полоні

Також було ухвалено 174 рішення щодо визнання людини членом сімʼї особи, що перебуває в полоні. 

Цього року понад 3 тисячі українців офіційно визнані такими, що перебували у полоні
Повернені з полону захисники
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У 2025 році ухвалено 3089 рішень про підтвердження факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Також Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України ухвалила 174 рішення щодо визнання людини членом сімʼї особи, що перебуває в полоні. 

Подати заяву на встановлення факту позбавлення особистої свободи та ознайомитися з переліком необхідних документів можна за посиланням.

Люди, які повернулися з полону, мають право на одноразову виплату після звільнення у розмірі 100 тис. гривень та на щорічну державну допомогу у розмірі 100 тис. гривень за кожен рік перебування в полоні. 

Також щорічну державну допомогу, у разі встановлення факту перебування людини в полоні, мають право отримувати її найближчі родичі. 

Цьогоріч було виплачено понад 780 млн гривень, серед яких:

  • щорічна державна допомога на суму понад 494 млн гривень;

  • одноразові виплати після звільнення на суму понад 286 млн гривень.

Порядок подання заяви для отримання державної допомоги звільненим з полону та членам їхніх сімей можна переглянути за посиланням.
﻿
