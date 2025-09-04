Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль відвідав військових ЗСУ на Запорізькому напрямку

Українські військові продовжують успішно відбивати штурми ворога й захоплювати в полон російських окупантів.

Шмигаль відвідав військових ЗСУ на Запорізькому напрямку
Фото: Денис Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав підрозділи ЗСУ, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Під час спілкування особливу увагу приділили специфіці застосування безпілотних систем та найнагальнішим проблемам на напрямку.

Про це глава Міноборони розповів у соцмережах.

"Сьогодні разом із заступниками — генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та Оксаною Ферчук — працювали на Запорізькому напрямку, поруч із нашими захисниками", — зазначив Шмигаль.

Зокрема, Шмигаль відвідав пункт управління 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 118-ї окремої механізованої бригади та командний пункт оперативного командування "Південь". 

Там він ознайомився з організацією роботи підрозділів бригад, системою управління та розвідки.

Міністр оборони заслухав доповіді командування щодо поточної обстановки та ситуації в операційному районі ОК "Південь", стану виконання завдань та забезпечення підрозділів усім необхідним.

За його словами, військові продовжують успішно відбивати штурми ворога й захоплювати в полон російських окупантів.

"Окрему увагу приділили специфіці застосування безпілотних систем та найнагальнішим проблемам на напрямку, які потребують термінового вирішення. За результатами обговорень окреслили ключові напрями подальшої роботи задля посилення спроможностей Сил оборони та ефективності виконання бойових завдань", — додав Шмигаль.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies