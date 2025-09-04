Шмигаль відвідав військових ЗСУ на Запорізькому напрямку

Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав підрозділи ЗСУ, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Під час спілкування особливу увагу приділили специфіці застосування безпілотних систем та найнагальнішим проблемам на напрямку.

Про це глава Міноборони розповів у соцмережах.

"Сьогодні разом із заступниками — генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та Оксаною Ферчук — працювали на Запорізькому напрямку, поруч із нашими захисниками", — зазначив Шмигаль.

Зокрема, Шмигаль відвідав пункт управління 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 118-ї окремої механізованої бригади та командний пункт оперативного командування "Південь".

Там він ознайомився з організацією роботи підрозділів бригад, системою управління та розвідки.

Міністр оборони заслухав доповіді командування щодо поточної обстановки та ситуації в операційному районі ОК "Південь", стану виконання завдань та забезпечення підрозділів усім необхідним.

За його словами, військові продовжують успішно відбивати штурми ворога й захоплювати в полон російських окупантів.

"Окрему увагу приділили специфіці застосування безпілотних систем та найнагальнішим проблемам на напрямку, які потребують термінового вирішення. За результатами обговорень окреслили ключові напрями подальшої роботи задля посилення спроможностей Сил оборони та ефективності виконання бойових завдань", — додав Шмигаль.