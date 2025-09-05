Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
ДБР затримало пʼятьох прикордонників, які незаконно випустили за кордон 80 чоловіків

Припинено діяльність ще одного каналу переправлення військовозобов'язаних через кордон.

ДБР затримало пʼятьох прикордонників, які незаконно випустили за кордон 80 чоловіків
Фото: ДБР

На Львівщині затримали п’ятьох прикордонників, які під час служби на пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею організували незаконний виїзд щонайменше 80 чоловіків призовного віку. 

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Державна прикордонна служба.

За даними ДБР, затримані умисно порушували правила перевірки документів – не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали "зелене світло" тим, хто не мав права виїзду.

Таким чином вони забезпечили незаконний виїзд щонайменше 80 чоловікам віком від 18 до 60 років.

Наразі перевіряється причетність до злочинів і керівної ланки прикордонного загону. Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів - квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані ним доходи.

Загалом у межах провадження проведено понад 40 обшуків.
