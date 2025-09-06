Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спротив: росіяни розміщують техніку й склади боєкомплекту у житлових кварталах на ТОТ Донеччини

Окупанти посилюють також репресії проти цивільного населення.

Спротив: росіяни розміщують техніку й склади боєкомплекту у житлових кварталах на ТОТ Донеччини
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти розміщують військову техніку та склади з БК у житлових районах на ТОТ Донецької області. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти розміщують техніку й склади боєкомплекту прямо в житлових кварталах Донецька та прилеглих міст. Їхня тактика незмінна — прикриватися мирними жителями", — наголошують у спротиві.

Крім того, ворог посилює репресії проти цивільного населення, адже боїться, що місцеві передадуть дані Силам оборони.
