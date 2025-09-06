Спротив: росіяни розміщують техніку й склади боєкомплекту у житлових кварталах на ТОТ Донеччини

Російські окупанти розміщують військову техніку та склади з БК у житлових районах на ТОТ Донецької області.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти розміщують техніку й склади боєкомплекту прямо в житлових кварталах Донецька та прилеглих міст. Їхня тактика незмінна — прикриватися мирними жителями", — наголошують у спротиві.
Крім того, ворог посилює репресії проти цивільного населення, адже боїться, що місцеві передадуть дані Силам оборони.
- Російські окупанти планують наростити темпи мобілізації українців на ТОТ, ставку робитимуть на примус строковиків і шантаж ув'язнених.