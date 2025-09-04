Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Спротив: окупанти посилюють темпи мобілізації українців на ТОТ

Росіяни шантажують ув'язнених для мобілізації та ТОТ.

Спротив: окупанти посилюють темпи мобілізації українців на ТОТ
Призовники на призовному пункті в Москві, Росія.
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти планують наростити темпи мобілізації українців на ТОТ, ставку робитимуть на примус строковиків і шантаж ув'язнених.

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Кремль готується збільшити плани з мобілізації на окупованих територіях. Імперія традиційно воює руками поневолених, а смерть українців вигідна їй за будь-яких умов", — кажуть у ЦНС.

Також зазначається, що через брак ресурсів окупанти робитимуть ставку на примус строковиків і шантаж затриманих та ув’язнених.
