Спротив: окупанти посилюють темпи мобілізації українців на ТОТ

Росіяни шантажують ув'язнених для мобілізації та ТОТ.

Призовники на призовному пункті в Москві, Росія.

Російські окупанти планують наростити темпи мобілізації українців на ТОТ, ставку робитимуть на примус строковиків і шантаж ув'язнених.

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Кремль готується збільшити плани з мобілізації на окупованих територіях. Імперія традиційно воює руками поневолених, а смерть українців вигідна їй за будь-яких умов", — кажуть у ЦНС.

Також зазначається, що через брак ресурсів окупанти робитимуть ставку на примус строковиків і шантаж затриманих та ув’язнених.