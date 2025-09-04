Спротив: окупанти посилюють темпи мобілізації українців на ТОТ

Російські окупанти планують наростити темпи мобілізації українців на ТОТ, ставку робитимуть на примус строковиків і шантаж ув'язнених.
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Кремль готується збільшити плани з мобілізації на окупованих територіях. Імперія традиційно воює руками поневолених, а смерть українців вигідна їй за будь-яких умов", — кажуть у ЦНС.
Також зазначається, що через брак ресурсів окупанти робитимуть ставку на примус строковиків і шантаж затриманих та ув’язнених.
- На ТОТ України росіяни агітують людей укласти контракт для служби в ЗС РФ, обіцяючи не відправляти на передову.