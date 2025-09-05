Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року

У Кремлі погрожують іноземним військам, які коаліція охочих збирається відправити до України як стримувальний контингент. Путінський речник Пєсков у коментарі BBC сказав, що будь-які іноземні сили будуть загрозою для Росії, тому що вона – "ворог НАТО".

Сам Владімір Путін наступного дня після того, як коаліція охочих досягнула згоди про відправку військових сил, сказав, що вони будуть "законною ціллю". Він продовжив ухилятися від наближення до миру.

Після того, як президент США Дональд Трамп ініціював пряму зустріч українського президента Володимира Зеленського із Путіним, Москва так і не дала прямої згоди. Путін та його поплічники продовжують затягувати час, зокрема своїм "запрошенням" Зеленського до Москви. Український президент відповів, що не їхатиме для зустрічі з Путіним на територію країни-агресора, і його в цьому підтримують іноземні партнери.

Усі дедлайни, встановлені Трампом для того, аби Росія наблизилися до мирного врегулювання, вже збігли. Поки що Вашингтон запровадив тарифи за купівлю російських ресурсів лише проти Індії.

Україна наполягає, що Росія має отримати сильну відповідь на її відмови від переговорів.