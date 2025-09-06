Головне за ніч та ранок суботи, 6 вересня: понад 180 штурмів ворога, атака на залізничну інфраструктуру Донеччини

У Синельниківському районі Дніпропетровщини з-під завалів будинку, в який 1 вересня влучила російська авіабомба, дістали тіла трьох людей, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ ще 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. На жаль, та атака забрала життя двох чоловіків та жінки", — ідеться у повідомленні.

У ніч на 6 вересня під ворожим ударом перебували два райони. Зокрема Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії й атакували FPV-дронами.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 184 боєзіткнення.

Російська армія посилила наступальні дії на Новопавлівському напрямку - Сили оборони відбили 31 ворожу атаку.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 російських окупантів. Загальні втрати російських військ становлять близько 1087180 осіб.

Російські загарбники атакували залізничну інфраструктуру Донеччини.

Унаслідок знеструмлення дільниці перед Слов'янськом виникла вимушена затримка потягів.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю каналу ABC News, у якому знову пояснив свою позицію щодо нібито готовності Путіна зустрітися з ним у Москві.

Глава держави запропонував замість цього провести переговори у Києві. Президент стверджує, що у Кремлі чудово розуміють неможливість саміту в Москві, тому просто затягують процес та "граються зі Сполученими Штатами". "Якщо хтось не хоче зустрічатися, то просто вигадує неприйнятні умови", - додав він.

Зеленський підкреслив, що він готовий до зустрічі "у будь-якому форматі", а одразу сім країн - Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та ще три з Перської затоки - можуть стати майданчиком для перемовин.

Україна програла Франції на старті відбору на чемпіонат світу з футболу-2026.

Наша збірна у Вроцлаві могла забивати "Ле Бльо", але натомість двічі пропустила.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.

"Ми виграли Першу світову війну. Ми виграли Другу світову війну. Ми вигравали всі війни до цього і між ними – а потім ми вирішили піти іншим шляхом і поміняли назву на Міністерство оборони. Тож тепер ми повертаємося до назви Міністерство війни", - сказав Трамп.

Пентагон мав назву “Міністерство війни” до 1947 року.

