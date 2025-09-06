У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Головне за ніч та ранок суботи, 6 вересня: понад 180 штурмів ворога, атака на залізничну інфраструктуру Донеччини

Нічна повітряна атака, 184 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок суботи, 6 вересня: понад 180 штурмів ворога, атака на залізничну інфраструктуру Донеччини
Фото: Запорізька ОВА

У Синельниківському районі Дніпропетровщини з-під завалів будинку, в який 1 вересня влучила російська авіабомба, дістали тіла трьох людей, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ ще 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. На жаль, та атака забрала життя двох чоловіків та жінки", — ідеться у повідомленні.

У ніч на 6 вересня під ворожим ударом перебували два райони. Зокрема Нікопольщину окупанти обстрілювали з артилерії й атакували FPV-дронами.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 184 боєзіткнення.

Російська армія посилила наступальні дії на Новопавлівському напрямку - Сили оборони відбили 31 ворожу атаку.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 російських окупантів. Загальні втрати російських військ становлять близько 1087180 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російські загарбники атакували залізничну інфраструктуру Донеччини.

Унаслідок знеструмлення дільниці перед Слов'янськом виникла вимушена затримка потягів.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю каналу ABC News, у якому знову пояснив свою позицію щодо нібито готовності Путіна зустрітися з ним у Москві.

Глава держави запропонував замість цього провести переговори у Києві. Президент стверджує, що у Кремлі чудово розуміють неможливість саміту в Москві, тому просто затягують процес та "граються зі Сполученими Штатами". "Якщо хтось не хоче зустрічатися, то просто вигадує неприйнятні умови", - додав він.

Зеленський підкреслив, що він готовий до зустрічі "у будь-якому форматі", а одразу сім країн - Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та ще три з Перської затоки - можуть стати майданчиком для перемовин.

Україна програла Франції на старті відбору на чемпіонат світу з футболу-2026.

Наша збірна у Вроцлаві могла забивати "Ле Бльо", але натомість двічі пропустила.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.

"Ми виграли Першу світову війну. Ми виграли Другу світову війну. Ми вигравали всі війни до цього і між ними – а потім ми вирішили піти іншим шляхом і поміняли назву на Міністерство оборони. Тож тепер ми повертаємося до назви Міністерство війни", - сказав Трамп.

Пентагон мав назву “Міністерство війни” до 1947 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
