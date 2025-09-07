ОВА: на Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків

У Кременчуці пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро.

У ніч на 7 вересня російська армія завдала масованого ураду по Полтавській області. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Цієї ночі відбулася чергова атака ворога. На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. У Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Рух переправою тимчасово перекрито", — ідеться у повідомленні.

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. Обійшлося без жертв та постраждалих.