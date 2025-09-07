“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ОВА: на Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків

У Кременчуці пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро.

ОВА: на Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків
Фото: Володимир Когут

У ніч на 7 вересня російська армія завдала масованого ураду по Полтавській області. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Цієї ночі відбулася чергова атака ворога. На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. У Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Рух переправою тимчасово перекрито", — ідеться у повідомленні. 

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. Обійшлося без жертв та постраждалих.

  • Росія уночі 7 вересня завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під обстрілами опинилися Київ, Київська область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса. Відомо про загиблих та поранених. У Києві горить адмінбудівля. 
