У Кривому Розі через російську атаку є пошкодження інфраструктури, троє поранених

У Кривому Розі внаслідок російського удару зафіксовано влучання зафіксовані у трьох локаціях — на об'єктах інфраструктури і в приватному секторі.
Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Влучання у трьох локаціях. Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор.На всіх об'єктах розпочали аварійно-рятувальну операцію", — наголосив Вілкул.
Унаслідок другої хвилі ворожої атаки, зафіксовані повторні ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури. Триває аварійно-рятувальна операція.
"Троє постраждалих. Попередньо середні. Трамвайний та тролейбусний рух на всіх ділянках відповідно", — наголосив мер міста.
Штаб допомоги людям розгортаємо перед ПТУ на кільці, місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали будуть за пів години. Заяви на допомогу від міста, комунальні бригади.
- Цієї ночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні. У Києві внаслідок російської атаки двоє загиблих та 13 постраждалих. У КМВА повідомили про пошкодження адміністративної будівлі в Печерському районі. За даними Кличка, ця будівля – урядова.
- В Київській області, в Броварах, поранена дівчина 18 років. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення. У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней.
- Вибухи лунали і в Запоріжжі. Загалом за добу вбита людина і 15 поранені.
- Попри активну роботу ППО, в Одесі пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється.