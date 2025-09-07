У Кривому Розі через російську атаку є пошкодження інфраструктури, троє поранених

У Кривому Розі внаслідок російського удару зафіксовано влучання зафіксовані у трьох локаціях — на об'єктах інфраструктури і в приватному секторі.

Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Влучання у трьох локаціях. Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор.На всіх об'єктах розпочали аварійно-рятувальну операцію", — наголосив Вілкул.

Унаслідок другої хвилі ворожої атаки, зафіксовані повторні ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури. Триває аварійно-рятувальна операція.

"Троє постраждалих. Попередньо середні. Трамвайний та тролейбусний рух на всіх ділянках відповідно", — наголосив мер міста.

Штаб допомоги людям розгортаємо перед ПТУ на кільці, місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали будуть за пів години. Заяви на допомогу від міста, комунальні бригади.