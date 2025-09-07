“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
ГоловнаСуспільствоВійна

У Кривому Розі через російську атаку є пошкодження інфраструктури, троє поранених

Ворог атакував Кривий Ріг кількома хвилями.

У Кривому Розі через російську атаку є пошкодження інфраструктури, троє поранених
Фото: Сергій Лисак

У Кривому Розі внаслідок російського удару зафіксовано влучання зафіксовані у трьох локаціях — на об'єктах інфраструктури і в приватному секторі.

Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Влучання у трьох локаціях. Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор.На всіх об'єктах розпочали аварійно-рятувальну операцію", — наголосив Вілкул.

Унаслідок другої хвилі ворожої атаки, зафіксовані повторні ракетні влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури. Триває аварійно-рятувальна операція. 

"Троє постраждалих. Попередньо середні. Трамвайний та тролейбусний рух на всіх ділянках відповідно", — наголосив мер міста.

Штаб допомоги людям розгортаємо перед ПТУ на кільці, місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали будуть за пів години. Заяви на допомогу від міста, комунальні бригади.

  • Цієї ночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні. У Києві внаслідок російської атаки двоє загиблих та 13 постраждалих. У КМВА повідомили про пошкодження адміністративної будівлі в Печерському районі. За даними Кличка, ця будівля – урядова.
  • В Київській області, в Броварах, поранена дівчина 18 років. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення. У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло 7 коней.
  • Вибухи лунали і в Запоріжжі.  Загалом за добу вбита людина і 15 поранені.
  • Попри активну роботу ППО, в Одесі пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies