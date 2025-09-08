Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп "не радий, але не здивований" нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ЦПД: інформація про нібито "розстріли цивільних автомобілів" українськими військовими — фейк

Російська пропаганда продовжує робити вкиди про начебто "злочини ЗСУ", намагаючись виправдати звірства російської армії.

ЦПД: інформація про нібито "розстріли цивільних автомобілів" українськими військовими — фейк
Фото: Центр протидії дезінформації

РосЗМІ поширюють фейкові заяви, що на телефонах українських військовополонених начебто знайшли кадри обстрілів машин із білими стрічками. 

У Центрі протидії дезінформації наголошують інформація РФ — бездоказовий фейк.

"Насправді це фейк. Жодних відео чи доказів цих тверджень російські пропагандисти не оприлюднили. Крім того, українські військові — на відміну від російських окупантів — дотримуються законів та звичаїв війни", — наголошують у ЦПД. 

У відомстві додають, що це типова тактика російської пропаганди — вкидати гучні звинувачення без підтвердження фактами. 

"Подібні фейки мають на меті дискредитувати Збройні Сили України та виправдати власні злочини проти цивільного населення", — наголошують у ЦПД.

  • Російські пропагандисти поширюють череговий фейк про те, що начебто командування ЗСУ залишає так званих смертників прикривати "відхід" своїх підрозділів на Покровському напрямку.
