ЦПД: інформація про нібито "розстріли цивільних автомобілів" українськими військовими — фейк

РосЗМІ поширюють фейкові заяви, що на телефонах українських військовополонених начебто знайшли кадри обстрілів машин із білими стрічками.

У Центрі протидії дезінформації наголошують інформація РФ — бездоказовий фейк.

"Насправді це фейк. Жодних відео чи доказів цих тверджень російські пропагандисти не оприлюднили. Крім того, українські військові — на відміну від російських окупантів — дотримуються законів та звичаїв війни", — наголошують у ЦПД.

У відомстві додають, що це типова тактика російської пропаганди — вкидати гучні звинувачення без підтвердження фактами.

"Подібні фейки мають на меті дискредитувати Збройні Сили України та виправдати власні злочини проти цивільного населення", — наголошують у ЦПД.