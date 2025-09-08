“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ЦПД: роспропаганда поширює фейк про начебто "українських смертників" на Покровському напрямку

Кремль знову намагається виправдати злочини ЗС РФ.

ЦПД: роспропаганда поширює фейк про начебто "українських смертників" на Покровському напрямку
Фото: Центр протидії дезінформації

Російські пропагандисти поширюють череговий фейк про те, що начебто командування ЗСУ залишає так званих смертників прикривати "відхід" своїх підрозділів на Покровському напрямку.

Про це повідомля Центр протидії дезінформації.

Насправді такі повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є інформаційним прикриттям злочинів армії РФ. "кремль свідомо використовує брехню, щоб виправдати власні втрати і створити ілюзію слабкості українських Сил оборони".

"Подібні вкиди є типовим інструментом інформаційної війни. Мета цього — дискредитувати українське командування, зламати довіру до нього з боку військовослужбовців та посіяти страх серед жителів прифронтових районів", — підкреслюють у ЦПД.

  • Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про начебто "звірства ЗСУ" на території Курської області з метою відволікти увагу від військових злочинів ЗС РФ.
