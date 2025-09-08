ЦПД: роспропаганда поширює фейк про начебто "українських смертників" на Покровському напрямку

Російські пропагандисти поширюють череговий фейк про те, що начебто командування ЗСУ залишає так званих смертників прикривати "відхід" своїх підрозділів на Покровському напрямку.

Про це повідомля Центр протидії дезінформації.

Насправді такі повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є інформаційним прикриттям злочинів армії РФ. "кремль свідомо використовує брехню, щоб виправдати власні втрати і створити ілюзію слабкості українських Сил оборони".

"Подібні вкиди є типовим інструментом інформаційної війни. Мета цього — дискредитувати українське командування, зламати довіру до нього з боку військовослужбовців та посіяти страх серед жителів прифронтових районів", — підкреслюють у ЦПД.